Un Karaoké d’hiver organisé par le CEPPIC

Dans le but de favoriser l’inclusion culturelle à Chibougamau, le Centre d’encadrement professionnel et de partage interculturel (CEPPIC) propose, comme activité, un Karaoké d’hiver qui se tiendra à quatre occasions, au Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC). On vise ainsi à offrir un espace de rencontre et d’échange entre les citoyens.

Fondé à l’été 2024, cet organisme a organisé, en décembre dernier, une première initiative en lien avec son objectif d’intégration et de partage culturel. On a proposé le Noël d’ici et d’ailleurs, qui s’est déroulé au CECC pendant la période des fêtes. « On a réuni un groupe d’une dizaine de personnes, dont de nouveaux arrivants. Chacun devait apporter un plat à partager. Ce fut suivi de jeux et d’échanges, permettant ainsi de créer un environnement convivial et propice aux discussions », explique Edwige Dagrou, chargée de projet au CEPPIC.

L’objectif du centre est de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants à Chibougamau en les aidant à s’épanouir dans leur nouvel environnement de vie et de travail. L’organisme vise également à offrir un cadre de soutien permettant aux immigrants de développer un réseau social et professionnel, contribuant ainsi à leur insertion au sein de la communauté locale.

« Le CEPPIC s’affirme comme un acteur clé pour briser l’isolement et favoriser l’inclusion culturelle à Chibougamau. Cet organisme offre un espace d’échange d’expériences professionnelles et scolaires, permettant à chacun de se sentir valorisé dans son milieu. Le partage culturel fait également partie de notre mission, car il permet aux individus de mieux comprendre les différences et de créer des ponts entre les communautés », ajoute Edwige Dagrou.

Un moment de partage et de découverte

Dans le cadre de sa première année d’existence, le CEPPIC organise gratuitement, pour toute la population, une deuxième activité, soit un Karaoké d’hiver. Les rencontres auront lieu de 19 h à 21 h au Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC), aux dates suivantes : 1er février, 22 février, 22 mars et 26 avril.

« Cette activité conviviale offrira aux Chibougamois une occasion de partager des histoires et des chansons de tous horizons en encourageant les nouvelles rencontres et le réseautage. » L’objectif est de favoriser les interactions entre les habitants et les nouveaux arrivants, en créant un espace inclusif où chacun pourra s’exprimer librement.

L’organisme mise sur cette activité pour se faire connaitre davantage. « On a pensé au karaoké d’hiver parce que, durant cette période de l’année, les gens qui viennent s’installer à Chibougamau sont un peu plus frileux. Cette initiative leur permet de rencontrer d’autres personnes dans un cadre chaleureux et accueillant, facilitant ainsi le maillage et la création de nouveaux liens amicaux », ajoute la chargée de projet.

Les participants auront l’opportunité d’interpréter des chansons issues du répertoire local et international. « Lors de ces rassemblements, il y aura également des moments de lecture de poèmes, de contes et d’histoires, permettant ainsi de diversifier les activités et d’offrir un éventail de formes d’expression culturelle », précise Edwige Dagrou.

Il est à noter que l’activité n’est pas exclusivement réservée aux nouveaux arrivants. Elle est ouverte à l’ensemble de la population de Chibougamau. « Ce serait souhaitable que des Québécois d’origine y participent. Lorsque les nouveaux arrivants ont une meilleure compréhension de la culture locale, il devient plus facile pour eux de s’intégrer. J’invite donc les Chibougamois à prendre part à cette activité et à ne pas la laisser uniquement entre les mains des personnes provenant d’autres pays. C’est en favorisant ces rencontres que nous pourrons renforcer notre tissu social », insiste-t-elle.

Partenaires du karaoké

La chargée de projet du CEPPIC encourage également les citoyens à soumettre des idées pour de futures activités. « Nous sommes vraiment ouverts à des suggestions. Toute proposition qui pourrait contribuer à l’intégration et au bienêtre des nouveaux arrivants sera prise en considération », assure-t-elle.

L’initiative du CEPPIC bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont l’Administration régionale Baie-James (ARBJ), le Centre d’études collégiales à Chibougamau et le journal La Sentinelle.

« Ces collaborations jouent un rôle essentiel dans la réussite du projet. Pour obtenir de l’information complémentaire ou s’inscrire, il est possible d’écrire à : ceppicnordduquebec@gmail.com », conclut Edwige Dagrou.