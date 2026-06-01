Avenir du Festival en aout – Les consultations sont débutées

Dernièrement, la Ville de Chibougamau a entrepris des consultations afin de prendre le pouls des commerçants au sujet du Festival en aout (FEA) . On sait que, depuis quelques années déjà, les autorités se questionnent sur l’avenir de cet évènement festif qui est en grande partie financé par la Ville.

Le Festival en aout fêtera cette année son 26e anniversaire. À ses débuts, en 1999, le budget de l’évènement était d’environ 25 000 $. Cependant, depuis ce temps, la réalité financière de l’évènement a drastiquement changé, nous a mentionné la mairesse de Chibougamau, Mme Nichèle Compartino. « La dernière édition a nécessité un budget de 325 000 $. Nous ne pouvons pas comparer le budget de l’année un et l’édition de l’an passé, puisqu’au début, ce n’était qu’une fin de semaine d’activités communautaires. Depuis, l’évènement a pris de l’ampleur. » Le FEA prend de l’amplitude, année après année. Le conseil municipal se questionne : on peut et on veut aller jusqu’à quel montant ?

Seulement l’an dernier, la Ville a déboursé environ 180 000 $ pour le FEA, somme répartie entre le paiement de factures directes pour environ 100 000 $ et le temps supplémentaire des employés municipaux qui travaillent sur la logistique et aussi la sécurité. Tout ceci représente environ 80 000 $. Le reste du budget est réparti entre les généreux commanditaires et des aides financières que la Ville réussit à aller chercher. La hausse des couts s’explique principalement par l’explosion des cachets d’artistes, principalement depuis la pandémie, et les couts de location des équipements de son et d’éclairage, ainsi que des infrastructures comme la scène.

« La population nous l’a dit, nous voulons le garder. Mais maintenant que fait-on pour le conserver ? » ̶ Nichèle Compartino, mairesse de Chibougamau

Consultations

Selon la Ville, il est légitime de se poser la question : après 25 ans, que fait-on avec notre festival ? Avant toute chose, selon la mairesse, c’était de rencontrer les commerçants et principalement ceux du centre-ville. « Est-ce qu’ils veulent le garder au centre-ville ? Ils aiment ça le FEA ou non ? Est-ce qu’on les empêche de faire de l’argent ou, au contraire, ça attire de la clientèle ? On veut savoir leur opinion par rapport à ça. » Le comité qui a été formé a tenu trois jours de consultation avec des commerçants et des organismes et, par la suite, la population sera, elle aussi, sollicitée vers la mi-juin pour donner son opinion sur le sujet.

« Nous, ce que nous voulons faire avec la population, c’est de présenter plein de scénarios possibles et, à la fin de la consultation, il y des idées qui seront mises de côté et d’autres qui pourront être approfondies ou retenues », nous mentionne la mairesse. Par la suite, le comité va compléter son rapport pour le donner au conseil municipal quelque part au mois d’aout et les élus auront une décision à prendre. Le comité est formé de M. Angus Michaud comme citoyen, M. Louis Lalancette et Mme Élizabeth Renaud ainsi que la mairesse, en plus de Mme Élise Toupin et de M. Stéphane Hudon.