La zone nordique toujours sous la loupe de la SOPFEU – Interdiction de circuler en forêt et d’allumer des feux à ciel ouvert

Un nouvel état de situation pour la région du Nord-du-Québec démontre que le nombre de feux de forêt en activité est resté le même, de lundi à mardi, soit 190 feux de forêt. Depuis le début de l’année, on dénombre 237 feux de forêt dans la zone nordique alors que la normale, pour la même période, se situe, en moyenne, à 30 feux de forêt au cours des 10 dernières années. Une situation qui oblige la SOPFEU à interdire la circulation en forêt et d’allumer des feux à ciel ouvert sur une grande partie du Québec.

Quant aux feux hors de contrôle, on en dénombre deux dans la zone nordique, soit le feu 271 et 465 qui font, tous les deux, rage au nord-ouest de la Baie-James.

« L’activité des incendies de forêt demeure exceptionnellement soutenue dans le nord de la province, particulièrement dans les régions administratives du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord », peut-on lire sur la page Facebook de la SOPFEU.

La foudre l’une des causes majeures

Cette situation résulte d’une période prolongée d’assèchement, caractérisée par un déficit de précipitations, particulièrement dans le nord-ouest du Québec. Des passages orageux accompagnés de foudre sèche ont provoqué l’allumage de la très grande majorité des incendies actuellement en activité.

Au total, au Québec, près de 900 personnes sont mobilisées pour combattre les feux de forêt et gérer la situation.

Lundi, douze avions-citernes étaient disponibles pour intervenir sur le territoire, en fonction des besoins opérationnels. Il y avait également 47 hélicoptères utilisés tant pour le transport de personnel et d’équipement que pour l’arrosage aérien des feux.

Aide provenant d’autres provinces

La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, a fait appel à des ressources provenant d’autres provinces canadiennes afin de soutenir les opérations de lutte contre les nombreux incendies de forêt qui sévissent actuellement dans le nord de la province.

On dénombre 63 pompiers forestiers provenant de la Colombie-Britannique, 21 pompiers forestiers du Nouveau-Brunswick et 17 pompiers de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ces renforts, arrivés au Québec les 3 et 4 juillet, viendront appuyer les 629 pompiers forestiers et combattants auxiliaires québécois déjà mobilisés sur le terrain.

Feux prioritaires

Des incendies qualifiés de prioritaires et qui préoccupent la SOPFEU sont en action dans le secteur Chisasibi, dans le secteur km 381 sur la route Billy-Diamond, dans le secteur Waskaganish et dans le secteur nord-ouest de Matagami.