Chantiers Chibougamau : se déployer tout en demeurant enraciné à Chibougamau

La Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais a réuni le milieu des affaires et des acteurs de la communauté le mardi 30 juin au Club de golf de Chibougamau à l’occasion d’une conférence présentée par Frédéric Verreault, membre de l’équipe de direction de Chantiers Chibougamau. Sous le thème « Se déployer, en demeurant enraciné à Chibougamau », la rencontre a permis de revenir sur l’histoire de l’entreprise familiale, son développement au fil des décennies et sa vision pour l’avenir.

En introduction, la mairesse Nichèle Compartino a rappelé le lien étroit entre l’histoire de Chibougamau et celle de Chantiers Chibougamau. « L’histoire de Chibougamau et de Chantiers Chibougamau se sont écrites en même temps », a-t-elle souligné, mentionnant l’importance de l’entreprise dans le développement économique de la communauté. « L’ambition, ce n’est pas réservé qu’aux grandes villes », a-t-elle également souligné.

Frédéric Verreault a commencé sa présentation en parlant des racines de l’organisation, fondée en 1961. Avec plus de 65 ans d’opération, Chantiers Chibougamau est aujourd’hui un acteur majeur de l’industrie forestière québécoise, tout en conservant une identité profondément liée à son milieu d’origine.

Selon lui, le parcours de l’entreprise démontre qu’il est possible de développer des projets d’envergure à partir d’une communauté nordique, en misant sur l’innovation, la collaboration et l’attachement au territoire.

Durant la conférence, il a présenté les grandes lignes de la stratégie de développement de Chantiers Chibougamau et les différents piliers qui guident ses décisions. L’entreprise, qui emploie plus de 1 700 personnes dans ses différentes unités d’affaires, transforme chaque année des millions de mètres cubes de bois afin de produire des matériaux destinés notamment à la construction.

Au fil des années, l’entreprise familiale a élargi ses activités avec l’acquisition et le développement de nouvelles installations. En 2015, la Scierie Landrienne s’est ajoutée au groupe, puis l’usine Nordic Kraft de Lebel-sur-Quévillon a été relancée en 2020. Plus récemment, les scieries de Béarn et de La Sarre ont été acquises en 2023, suivies de la Scierie Matagami en 2025.

Frédéric Verreault a également abordé l’importance du réinvestissement dans les communautés où l’entreprise est présente, notamment à Chibougamau et Chapais, mais aussi en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour lui, la croissance de l’entreprise doit continuer à générer des retombées locales.

La conférence a aussi permis de discuter de projets qui répondent aux enjeux actuels de la région, dont la question du logement. M. Verreault a cité l’initiative de logement, les Pavillons du 49e, née d’une collaboration entre la Ville de Chibougamau et Chantiers Chibougamau afin d’apporter une réponse concrète à un besoin bien présent.

« L’innovation, c’est une réponse qui n’existe pas encore à un problème qui est bien réel. C’est dans notre ADN chibougamois », a expliqué le conférencier, rappelant que la capacité à trouver de nouvelles solutions fait partie de la culture de l’organisation.

Selon lui, cette volonté d’innover repose aussi sur une culture familiale forte et sur l’engagement des actionnaires qui ont contribué à bâtir l’entreprise actuelle. « Je ne suis que le youpi de l’organisation », a-t-il lancé avec humour, en soulignant que le succès de Chantiers Chibougamau repose sur le travail collectif de nombreuses personnes.

Aujourd’hui, l’entreprise poursuit son développement avec une vision tournée vers l’avenir, tout en conservant un ancrage important dans la communauté où son histoire a commencé. Pour les participants présents, la rencontre aura permis de mieux comprendre comment une entreprise, née à Chibougamau, continue de se déployer à l’échelle québécoise et nord-américaine sans perdre ses racines.