L’été de tous les feux : Catherine Lafrance replonge dans les incendies historiques de 2023

Les gigantesques feux de forêt de l’été 2023 ont profondément marqué la mémoire collective, particulièrement à Chibougamau et Chapais, mais aussi partout au Québec. Ces événements exceptionnels servent aujourd’hui de toile de fond au quatrième roman policier de Catherine Lafrance, L’été de tous les feux, où les changements climatiques et leurs conséquences occupent une place centrale.

Le nouveau polar met une fois de plus en scène le journaliste-enquêteur Michel Duquesne, plongé dans une course contre la montre alors que les flammes encerclent une ville du Nord-du-Québec.

« Le soleil plombe. Il fait chaud. Trop chaud. Les incendies ravagent les forêts et menacent les villes. Les autorités se préparent au pire », résume le synopsis. Dans cette atmosphère étouffante, un journaliste disparait, des animaux fuient les flammes et la vie personnelle du héros s’effondre au même rythme que la catastrophe environnementale.

Un drame humain avant tout

L’action se déroule en juin 2023, alors que Chibougamau est menacée par les incendies. Un jeune pompier meurt après avoir été écrasé par un arbre aux abords de la ville. Au même moment, un journaliste disparait dans le secteur.

S’est-il perdu? A-t-il été victime du feu? Convaincu qu’il ne s’agit pas d’un simple hasard, Michel Duquesne se rend sur place pour enquêter. Une rencontre inattendue le mettra sur la piste d’un fugitif, qu’il tentera de retrouver avant l’évacuation complète de la ville et la fermeture des routes.

Pendant ce temps, restée à Montréal avec leurs trois enfants, sa conjointe Odile reçoit une révélation troublante de son beau-frère. Ce qu’elle découvrira bouleversera sa vision du passé et mettra son couple à rude épreuve.

L’actualité comme source d’inspiration

Pour Catherine Lafrance, l’actualité nourrit naturellement son travail d’écrivaine. « Dans mon cas, l’actualité n’est jamais très loin. Les changements climatiques et les feux de 2023 sont des événements marquants et symptomatiques de l’époque que nous vivons. C’est tellement inquiétant. Des forêts entières ont brûlé, notamment sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec, des régions où l’on ne s’attendait pas à voir de tels incendies. Une partie de ces forêts est partie en fumée », explique-t-elle.

L’auteure se souvient également des importantes évacuations qu’elle avait couvertes comme journaliste lors d’une précédente crise des feux de forêt, il y a une quinzaine d’années.

« À l’époque, j’étais journaliste. Je me suis rendue jusqu’à Mont-Laurier parce qu’il était impossible d’aller plus loin. La SOPFEU y faisait atterrir les avions transportant les évacués. Quand les portes s’ouvraient, les gens arrivaient avec leurs valises, désemparés, encore imprégnés de l’odeur de la fumée et sous le choc de ce qu’ils vivaient. J’en parle beaucoup dans mon roman. Les gens quittent leur maison sans savoir dans quel état ils la retrouveront », raconte-t-elle.

Selon elle, L’été de tous les feux s’inscrit dans la continuité de la série, sans pour autant obliger les lecteurs à avoir lu les tomes précédents.

« C’est la suite logique du troisième roman, mais il peut très bien se lire indépendamment. Cette fois, ce sont vraiment les feux qui ont été le point de départ de mon inspiration. »

Une ancienne journaliste devenue romancière

Après près de 30 ans de carrière comme journaliste, animatrice et productrice à Radio-Canada, TVA, TQS et CBC North, Catherine Lafrance se consacre désormais entièrement à l’écriture. Elle a notamment occupé les postes de reporter spécialisée, chef de pupitre et chef d’antenne à Radio-Canada. De 2017 à 2020, elle a également dirigé la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, où elle s’est intéressée à la question de la confiance du public envers les médias.

Aujourd’hui, elle poursuit le développement de sa série policière mettant en vedette Michel Duquesne. Les trois premiers tomes sont L’étonnante mémoire des glaces (2022), finaliste au prix Saint-Pacôme, Le dernier souffle est le plus lourd (2023), finaliste aux prix Saint-Pacôme et Crime Writers of Canada, et Le rugissement des tempêtes (2024).

Avec L’été de tous les feux, Catherine Lafrance entraine une fois de plus ses lecteurs au cœur d’une enquête où l’actualité, les drames humains et les enjeux environnementaux s’entrecroisent dans un suspense bien ancré dans la réalité québécoise.