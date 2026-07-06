Cour de transbordement – Chapais accélère son virage vers un transport plus durable

Chapais poursuit ses efforts pour réduire l’empreinte environnementale du transport des marchandises en faisant progresser son projet de centre de transbordement ferroviaire. La réalisation d’une étude d’opportunité marque une nouvelle étape dans ce dossier, qui vise à favoriser un transfert accru du camion vers le train. En plus de diminuer les émissions de gaz à effet de serre associées au transport routier, cette future infrastructure devrait offrir aux entreprises de la région une solution logistique plus efficace, tout en renforçant la compétitivité du Nord-du-Québec.

Grâce à une aide financière de 153 339 $ du gouvernement du Québec et de la Société du Plan Nord, la Ville a lancé les premières interventions sur le terrain et amorcé une étude qui permettra d’évaluer la viabilité du projet. Bien que ces contributions financières aient été accordées en avril dernier, leur annonce officielle n’a été faite qu’à la fin du mois de juin.

Une firme spécialisée poursuit la caractérisation géotechnique du terrain retenu afin de confirmer sa capacité à accueillir les infrastructures projetées. Les travaux de forage ont débuté au cours de la semaine du 22 juin.

De son côté, la Table jamésienne de concertation minière (TJCM) pilote également une étude d’opportunité sur le projet.

Ces travaux s’inscrivent dans la mise en œuvre du Plan d’action pour le développement économique de Chapais présenté au gouvernement du Québec.

Un levier de développement

Pour le maire Jacques Fortin, le projet représente beaucoup plus qu’une simple infrastructure de transport. « C’est une bonne nouvelle pour la communauté de Chapais. Nous sommes situés à un endroit stratégique pour accueillir une cour de transbordement destinée aux minéraux critiques et stratégiques. Nous souhaitons également que cette infrastructure favorise l’implantation d’entreprises spécialisées dans la transformation de ressources comme le cuivre et d’autres minéraux », affirme-t-il.

Le maire estime également que la mise en service éventuelle du centre permettra de réduire de façon importante le nombre de camions circulant sur la route 113 en transférant une partie du transport des marchandises vers le rail.

Les travaux sont amorcés

Pour Jacques Fortin, le projet entre désormais dans une phase beaucoup plus concrète. « Nous sommes convaincus que ce projet possède le potentiel nécessaire pour devenir un levier majeur de développement pour notre communauté et pour l’ensemble du Nord-du-Québec. »

Une position stratégique

Desservie par le réseau ferroviaire et située en bordure de la route 113, Chapais bénéficie d’un emplacement stratégique entre le Nord-du-Québec, l’Ouest canadien et l’Est du Québec. La municipalité souhaite tirer profit de cette position afin de devenir un carrefour logistique pour le transport des minéraux critiques et stratégiques.

Dans un contexte où les projets miniers se multiplient et où la demande pour ces ressources ne cesse de croitre, le futur centre de transbordement pourrait améliorer la circulation des minerais, des équipements et des matériaux destinés aux chantiers industriels du Nord québécois.

Le projet vise également à regrouper et à redistribuer les matières premières provenant du territoire nordique, tout en créant un environnement propice à l’implantation de nouvelles entreprises et à l’attraction d’investissements.

« Notre vision est claire : faire de Chapais un pôle logistique nordique capable de soutenir le développement durable du territoire et de contribuer à la compétitivité économique du Québec. Cette étude constitue un levier essentiel pour confirmer le potentiel de ce projet et identifier les meilleures avenues pour sa réalisation », ajoute Jacques Fortin.

Les prochaines étapes

Au cours des prochains mois, la Ville poursuivra ses démarches avec ses partenaires gouvernementaux, les entreprises minières, les intervenants du secteur du transport ainsi que les organismes de développement régional afin de documenter la faisabilité du projet.

L’étude d’opportunité devra notamment établir les besoins du marché, définir les infrastructures nécessaires, analyser différents scénarios d’aménagement et mesurer les retombées économiques potentielles pour Chapais et l’ensemble du Nord-du-Québec.