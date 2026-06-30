Radisson déclare l’état d’urgence local par mesure préventive

Trois ans après les incendies historiques qui ont bouleversé le Nord-du-Québec et forcé l’évacuation de milliers de personnes, la Localité de Radisson préfère miser sur la prudence. Devant l’évolution de la saison des feux de forêt, le conseil local a déclaré, le 29 juin 2026, l’état d’urgence local sur l’ensemble de son territoire pour une période maximale de dix jours, conformément à la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres.

Les autorités municipales insistent toutefois sur un point : cette décision ne signifie pas que la Localité est actuellement menacée. « Il est important de préciser que la situation à l’intérieur de la Localité de Radisson demeure actuellement au Niveau 1 (Code jaune) du Plan municipal de sécurité civile. Ce niveau signifie que la Localité est en mode surveillance et préparation. Aucune évacuation de la population de Radisson n’est actuellement requise, et aucune menace immédiate ne pèse sur le village », précise, dans un communiqué, le président du conseil local, Sébastien Lebrun.

Les leçons de 2023

La décision s’inscrit dans un contexte où les collectivités nordiques demeurent particulièrement sensibles aux risques associés aux feux de forêt. L’été 2023 avait marqué les esprits avec une saison sans précédent au Québec. Des centaines d’incendies avaient ravagé des millions d’hectares de forêt, entraînant des évacuations massives à Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon, Mistissini et dans plusieurs autres communautés du Nord-du-Québec.

Ces événements avaient également perturbé le réseau routier, les services essentiels et les activités économiques pendant plusieurs semaines, démontrant l’importance d’une préparation rapide des municipalités et des organismes de sécurité civile.

C’est dans cet esprit que Radisson choisit aujourd’hui d’agir de façon préventive plutôt que réactive.

Se donner les moyens d’agir rapidement

La déclaration de l’état d’urgence local constitue essentiellement un outil de gestion permettant à la Localité de disposer rapidement des pouvoirs exceptionnels prévus par la loi si la situation venait à se détériorer.

Cette mesure facilite notamment la mobilisation de ressources, l’attribution de contrats d’urgence, la coordination des différents intervenants ainsi que le déploiement rapide de mesures destinées à protéger la population.

Les derniers jours ont déjà démontré que les incendies de forêt pouvaient avoir des répercussions importantes sur la région. Le 28 juin, la fermeture temporaire de la route reliant Radisson à Chisasibi a notamment obligé la Localité à accueillir un nombre important de personnes qui ne pouvaient poursuivre leur déplacement.

Cet épisode a rappelé le rôle stratégique que joue Radisson comme point d’appui logistique dans le Nord-du-Québec lorsque les incendies perturbent les déplacements et les opérations régionales.

Soutenir les équipes sur le terrain

Au-delà de la sécurité de ses citoyens, la Localité se prépare également à soutenir les nombreuses organisations appelées à intervenir au cours des prochaines semaines.

Parmi elles figurent la SOPFEU, la Société de développement de la Baie-James, le ministère de la Sécurité publique, la Sûreté du Québec, Hydro-Québec ainsi que plusieurs autres partenaires mobilisés dans la lutte contre les incendies.

Radisson prévoit d’ailleurs accueillir un nombre important de pompiers forestiers, de spécialistes et de personnels de soutien affectés aux opérations. La déclaration de l’état d’urgence local permettra de mettre en place rapidement les ressources logistiques nécessaires, qu’il s’agisse d’hébergement, de ravitaillement, de coordination ou de soutien aux équipes déployées sur le terrain.

Un message rassurant à la population

Le conseil local tient néanmoins à rassurer les citoyens. La déclaration de l’état d’urgence local ne signifie pas que Radisson est en situation d’évacuation ni qu’un danger imminent menace actuellement la population. Il s’agit plutôt d’une mesure de gestion préventive qui permet à l’administration municipale d’être pleinement prête à intervenir si les conditions devaient changer rapidement.

Les autorités municipales assurent qu’elles continueront de suivre l’évolution de la situation en collaboration avec les organismes responsables de la sécurité civile et diffuseront rapidement toute nouvelle information à la population.

Pour le conseil local, la protection des citoyens, le maintien des services essentiels et le soutien aux opérations régionales de lutte contre les feux de forêt demeurent les priorités des prochains jours.