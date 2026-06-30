Jonh Ross Weizineau devra respecter des conditions très strictes pendant 10 ans

La peine d’incarcération de 12 ans et sept mois de John Ross Weizineau qui avait été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable sur sa conjointe est maintenant terminée, mais il devra cependant respecter des conditions très strictes pendant 10 ans dont une assignation à résidence pour les premiers neufs mois.

Dans sa décision du 26 juin dernier, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) a imposé des conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser sa réinsertion sociale. Le rapport mentionne que sa responsabilisation et son potentiel de réinsertion sociale sont modérés alors que sa motivation est cependant élevée.

Les évènements du mois de décembre dernier ont aussi été pris en considération dans son évaluation, alors qu’il a été arrêté par la police au moment où il se promenait en voiture dans un centre-ville habillé en femme, situation reproduisant de façon identique le modus operandi lors de son arrestation. À l’époque, il tentait d’enlever et de violer une inconnue dans le secteur de Dolbeau-Mistassini.

Le rapport mentionne également : « Les facteurs de risque associé à votre criminalité sont identifiés comme étant la présence de problèmes au niveau de la capacité à entretenir une relation affective stable ainsi que d’émotions négatives ou d’hostilité envers les autorités. »

Conditions

Weizineau devra obligatoirement vivre dans un établissement résidentiel communautaire approuvé par le Service correctionnel du Canada. Des privilèges de sortie pourront être accordés pour favoriser sa réinsertion, mais resteront conditionnels au respect des règles de l’établissement. Il lui sera interdit de communiquer, directement ou indirectement, avec la famille des victimes et de se trouver dans les régions de Québec, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Chapais-Chibougamau.

Il lui sera interdit de consommer, d’acheter ou de posséder de l’alcool et des drogues, l’intoxication sévère ayant joué un rôle central dans ses délits passés. Il ne pourra entrer dans aucun établissement dont la vente ou la consommation d’alcool constitue la source principale de revenus.

En raison de son lourd passé de violence conjugale, Weizineau devra déclarer immédiatement à son agent de libération conditionnelle toute relation avec une femme, qu’elle soit amicale ou plus sérieuse, tout changement dans ces relations, ainsi que toute tentative d’en initier une devront également être rapporté. Afin de prévenir les comportements nocturnes à risque associés à son cycle de délinquance, il devra respecter un couvre-feu.