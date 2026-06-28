Première fin de semaine réussie pour le Festival du doré Baie-James

La tradition se poursuit à Opémisca alors que le Festival du doré Baie-James (FDBJ) bat son plein pour sa 24e édition. Depuis ses débuts, l’événement est devenu un incontournable pour les amateurs de pêche, mais aussi un rassemblement rassembleur qui fait rayonner la région partout au Québec.

Au fil des années, le festival a pris de l’ampleur pour devenir le plus important tournoi de pêche au doré au Québec. Chaque année, l’événement génère d’importantes retombées économiques pour la communauté et attire des centaines de visiteurs. Aujourd’hui, le FDBJ accueille plusieurs centaines de personnes par jour et près de 1000 pêcheurs participent aux différentes activités du tournoi.

Un départ réussi

Le lancement de l’édition 2026 s’est fait dans l’enthousiasme. Le jeudi 25 juin, les participants ont commencé à affluer pour les inscriptions, dans un calme qui précédait une semaine bien remplie. Sur le plan d’eau, les conditions semblaient parfaites : une eau calme, presque immobile, décrite par plusieurs comme une véritable « flaque d’huile ». Un décor idéal pour lancer les premières journées de pêche.

Retrouver l’article complet, accompagné de photos exclusives dans notre édition du 30 juin.