« Le Festival du doré Baie-James : une fierté pour Chapais » – Jacques Fortin

Pour le maire de Chapais, le Festival du doré Baie-James est bien plus qu’un simple événement de pêche : « il représente un rendez-vous incontournable pour la communauté et un moteur important pour le rayonnement de notre municipalité et la région. »

Chaque année, des centaines de visiteurs et de passionnés de pêche choisissent de venir à Chapais afin de vivre l’expérience unique qu’offre ce territoire nordique. Le festival attire des touristes provenant des quatre coins du Québec et même de l’extérieur de la province, contribuant ainsi à faire découvrir la richesse et la beauté de la région de la Baie-James.

La pêche au doré exceptionnel

Le plaisir de la pêche au doré demeure au cœur de l’événement. « Nos lacs, reconnus pour leur qualité et leur abondance, permettent aux participants de vivre des moments mémorables en famille ou entre amis. Que l’on soit pêcheur expérimenté ou amateur, le festival offre une occasion exceptionnelle de profiter de cette activité emblématique de notre territoire », explique le maire.

Au-delà de la pêche, le festival permet également aux visiteurs de découvrir tout ce qui fait la richesse de la région : les grands espaces, les paysages majestueux, la tranquillité de la nature et l’accueil chaleureux des gens de Chapais.

« Les touristes repartent souvent avec des souvenirs inoubliables de nos forêts, de nos plans d’eau et de notre mode de vie unique. »

Retombées économiques importantes

Le Festival du doré Baie-James génère des retombées importantes pour l’économie locale. Les commerces, restaurants, établissements d’hébergement et différents services bénéficient directement de l’achalandage créé par l’événement.

« Il contribue ainsi à dynamiser notre milieu et à mettre en valeur le potentiel touristique de Chapais. Bienvenue à tous et un bon festival du doré Baie-James », invite le maire.

Nul doute que l’arrivée de centaines de touristes provenant des quatre coins du Québec et de l’extérieur de la province contribue à l’essor économique de Chapais. (Photo courtoisie Festival du doré Baie-James)

Le Festival du doré Baie-James devient, chaque année, un rendez-vous incontournable pour toute la famille. (Photo courtoisie Festival du doré Baie-James)