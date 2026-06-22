Les Faucons de La Porte-du-Nord établissent un record avec huit recrues au niveau collégial

En terminant, le 13 mai dernier avait lieu le gala régional d’excellence du RSEQ Saguenay Lac St-Jean et l’équipe Juvénile de football a remporté le titre « d’équipe de division 4 par excellence au niveau secondaire.

L’automne dernier, l’équipe juvénile de football des Faucons de La Porte-du-Nord a remporté le championnat régional scolaire de division 4 au sein de la ligue régionale de football du RSEQ. La formation comptait 43 joueurs, dont 20 en étaient à leur dernière saison d’admissibilité au niveau secondaire.

Quelques jours après cette conquête, la période de recrutement des cégeps offrant des programmes de football s’amorçait à travers la province. Pour différentes raisons, tous les finissants n’avaient pas l’intention de poursuivre leur parcours au niveau supérieur. Malgré cela, huit joueurs ont réussi à attirer l’attention des recruteurs et poursuivront leur cheminement dans le réseau collégial du RSEQ, au niveau provincial, au sein des divisions 1, 2 et 3.

Il s’agit d’un record de recrutement pour le programme des Faucons. Les athlètes ont travaillé avec rigueur tout au long de leur parcours au secondaire afin de répondre aux exigences techniques et académiques des programmes collégiaux.

Les joueurs qui évolueront au sein du circuit collégial sont :

• Félix Paquet, Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu — Division 1;

• Antoine Bosum, Islanders du Collège John Abbott (Montréal) — Division 2;

• Louis-Alexandre Lanctôt, Condors du Cégep de Saint-Georges-de-Beauce — Division 2;

• Ludovic Fiola, Cougars du Cégep de Chicoutimi — Division 3;

• Vincent Cossette, Gaillards du Cégep de Jonquière — Division 3;

• Élias Lyagoubi, Gaillards du Cégep de Jonquière — Division 3;

• Xavier Imbeault, Gaillards du Cégep de Jonquière — Division 3;

• Romain Prévost-Gravel, Gaillards du Cégep de Jonquière — Division 3.

Par ailleurs, le 13 mai dernier, lors du gala régional d’excellence du RSEQ Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’équipe juvénile de football des Faucons a également reçu le titre d’« Équipe de division 4 par excellence » au niveau secondaire.

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