La Saint-Jean célébrée en grand à Chibougamau

Le 23 juin prochain, une grande célébration québécoise aura lieu sur la 3e alors que BABa invite la population à venir fêter la Saint-Jean-Baptiste lors d’une journée remplie d’activités et de musique.

L’idée d’organiser cet événement est née en 2024, alors que la municipalité avait choisi de ne pas tenir de célébration officielle pour la fête nationale. L’équipe de BABa a alors décidé de prendre le relais afin d’offrir aux citoyens un moment pour se réunir et célébrer ensemble.

« En 2024, lorsque la municipalité à décidé de ne pas organiser de célébration de la fête nationale, nous avons décidé de prendre le relais et d’organiser une journée de célébration ! Fermer la rue pour une journée de célébration nous est rapidement venu en tête puisque c’est commun ici avec le FEA et le rallye ! », explique l’organisation.

Cette année, la formule sera donc de retour avec une particularité importante puisque la fermeture de la 3e Rue pour transformer l’espace en véritable lieu de rassemblement. Pour les organisateurs, cette ambiance extérieure rappelle une époque où la Saint-Jean était synonyme de grandes rencontres populaires.

« Rien de mieux que de fêter la fête nationale en plein air! Les plus vieux se souviennent encore des partys de St-Jean au Camp à Jos. L’époque des feux de St-Jean est révolue mais on voulait ramener un peu de cette époque en fermant la rue! ».

La soirée musicale sera marquée par la présence de Stefie Shock, un choix qui s’est imposé naturellement pour les organisateurs. L’artiste, qui a été moins présent sur les scènes québécoises au cours des dernières années, effectue un retour avec de nouveaux spectacles.

« C’est un artiste qu’on adore. Malheureusement, dans les dernières années, il a été peu présent sur scène. Alors quand on a vu qu’il recommençait à faire des spectacles, on a pris une chance et il était non seulement dispo mais très intéressé à venir », raconte l’équipe.

Avant le spectacle principal, la population sera invitée à participer à une activité d’art collaboratif avec trois artistes de la région : Marianne Dumas, Jocelyne Grondin et Mélanie Thibault. L’objectif est de permettre aux citoyens de contribuer à une création collective tout en mettant de l’avant la richesse culturelle québécoise.

« Lors de la fête nationale, on fête le Québec dans tout ce qu’il a de mieux à offrir. On célèbre notre langue et notre culture. La chanson, le sport, la peinture, la sculpture, l’artisanat, etc. font partie intégrante de cette culture ».

La journée débutera dès 13h avec l’activité artistique. En soirée, un groupe local prendra la scène de 19 h à 20 h 15 afin de réchauffer la foule. Le traditionnel discours patriotique suivra à 20 h 30, cette année prononcé par Manon Cyr, qui a accepté l’invitation des organisateurs. Stefie Shock montera ensuite sur scène à 21h, avant de laisser place à une soirée dansante avec un DJ jusqu’à 2 h du matin.

Les organisateurs souhaitent avant tout offrir un moment rassembleur aux citoyens. « Nous espérons surtout que les gens viennent nombreux célébrer le Québec avec nous! Cette année est particulière car le discours patriotique sera fait par Manon Cyr! Nous sommes très fiers qu’elle ait accepté notre invitation. »

Avec les festivités organisées par le CEPPIC le 24 juin, les citoyens de Chibougamau pourront profiter de deux journées complètes d’activités pour souligner la fête nationale.