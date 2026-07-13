Une œuvre inspirée par la diversité et le sous-sol de Chibougamau

L’artiste Alain Lortie a officiellement dévoilé, samedi, son œuvre Variation anomalique, une sculpture monumentale qui célèbre à la fois la richesse minérale du territoire et la diversité culturelle de Chibougamau.

Dans son allocution, l’artiste a expliqué que l’œuvre puise son inspiration dans les anomalies géologiques révélées lors des campagnes d’exploration minière des années 1980. Les tiges de la sculpture symbolisent les trous de forage, tandis que les disques représentent les différentes veines minérales cartographiées sous le sol de la région.

Le choix des couleurs revêt également une forte portée symbolique. Les teintes rappellent à la fois les drapeaux des communautés culturelles qui enrichissent Chibougamau, les épinettes de la forêt boréale, les épilobes qui colorent les paysages nordiques, le Québec ainsi que l’identité visuelle de la Ville.

Au-delà de sa dimension artistique, Alain Lortie a voulu rendre hommage aux nombreux travailleurs issus de l’immigration qui contribuent au dynamisme économique de la région. Il a notamment souligné leur présence dans les commerces et entreprises locales, rappelant que « la plus grande richesse » de Chibougamau réside autant dans ses citoyens que dans les ressources de son sous-sol.

L’artiste a également insisté sur le caractère collectif de cette réalisation. Il a remercié les nombreux partenaires, artisans, entreprises et bénévoles qui ont participé à la conception, à la fabrication et à l’installation de l’œuvre, affirmant qu’elle est le fruit « du travail, du savoir-faire et de la générosité de plus de trente personnes ».

En conclusion, Alain Lortie a exprimé le souhait que Variation anomalique devienne un lieu de rassemblement et un symbole durable pour la communauté.