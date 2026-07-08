190 incendies dans le Nord-du-Québec – Renforts en provenance de l’Alberta et de la Colombie-Britannique

Mercredi, 60 pompiers en provenance de l’Alberta et 43 de la Colombie-Britannique s’ajouteront aux équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour combattre les nombreux feux de forêt qui sévissent, principalement dans les régions administratives du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord où l’on en dénombre 190 toujours en activité.

Certains feux sont toujours sur le statut « hors contrôle », dans les régions Nord-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue et Côte-Nord. La situation météorologique demeure difficile dans le Nord-du-Québec. Malgré le passage, mardi, de quelques nuages pouvant occasionner des orages isolés, les précipitations attendues demeurent faibles et dispersées sur le territoire. Ces cellules orageuses peuvent également être accompagnées de foudre, ce qui représente un risque de nouveaux départs de feu.

Secteur Chisasibi

Le #Feu2026_223 est demeuré relativement calme au cours de la dernière journée. Quelques points chauds ont toutefois été détectés dans la portion sud de l’incendie. Quatre équipes de pompiers forestiers sont intervenues afin de procéder à leur extinction.

Un nouveau feu est également en activité à proximité de la route Trans-Taïga. Une attaque initiale par avions-citernes a été réalisée dès sa détection afin de protéger la ligne de transport d’électricité ainsi que la route Trans-Taïga. La circulation pourrait être affectée entre les kilomètres 64 et 66.

Secteur LG-4 et LA-1

Une thermographie réalisée mardi sur le #Feu2026_245 a permis de détecter de l’activité dans la portion nord-est de l’incendie ainsi que plusieurs points chauds à l’intérieur du périmètre. Les interventions se poursuivent sur le #Feu2026_244, où une activité est également observée dans la portion nord-est. Les travaux de consolidation progressent bien.

Secteur km 381 – route Billy-Diamond

Le #Feu2026_321 demeure sous surveillance constante. Quelques colonnes de fumée ont été observées et une section de pompiers forestiers poursuit les travaux de consolidation au sol.

Secteur Waskaganish

Le #Feu2026_289 demeure une priorité opérationnelle en raison de sa proximité avec la route d’accès à Waskaganish.

Une section de pompiers forestiers poursuit les interventions au sol avec l’appui d’un hélicoptère. Des missions d’avions-citernes sont réalisées lorsque les conditions de visibilité le permettent afin de poursuivre les efforts de protection de la route.

Secteur nord-ouest de Matagami

Le #Feu2026_284 a présenté un comportement très actif au cours de la journée d’hier. Les interventions se poursuivent au sol, principalement dans le secteur sud de l’incendie, où les équipes réalisent des travaux de consolidation à l’aide de lignes d’eau. Des largages d’eau par hélicoptère ont également été réalisés afin de réduire l’intensité de l’incendie.