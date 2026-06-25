Un printemps tardif qui fait l’affaire des bleuets

Après un hiver marqué par un couvert de neige suffisant pour isoler et protéger les plants, le retour plus tardif du printemps contribue à respecter le rythme naturel du développement végétatif. À la Bleuetière Pouliot Chibougamau, fondée en 1992, ces facteurs environnementaux alimentent l’espoir d’une saison productive, alors que l’équilibre entre température, humidité et conditions du milieu demeure au cœur des attentes des producteurs.

Le retour progressif des températures plus douces et la disparition tardive du couvert de neige laissent entrevoir un démarrage légèrement décalé de la croissance des plants à la Bleuetière Pouliot Chibougamau. Sur le terrain, les responsables de l’entreprise agricole anticipent une pousse des bleuets au cours des prochaines semaines, dans un contexte où les conditions printanières pourraient favoriser une meilleure protection des bourgeons contre les épisodes de gel parfois observés en juin.

Selon Carl Pouliot, actionnaire de l’entreprise, le froid prolongé du printemps et le retrait tardif de la neige pourraient jouer un rôle de protection pour la future floraison. « Il a fait froid plus longtemps et, puisque la neige s’est retirée tardivement du sol, ça devrait nous aider à protéger la floraison du gel appréhendé du mois de juin où la température demeure à risque. On se croise les doigts », mentionne-t-il.

Dans cette portion du territoire nordique, les conditions climatiques influencent fortement le développement végétal et le rythme des cultures. Une fonte plus graduelle du couvert neigeux contribue parfois à ralentir l’éveil des plants, un phénomène qui réduit l’exposition des fleurs aux gels tardifs pouvant compromettre une partie du rendement.

Carl Pouliot rappelle également une pratique culturale appliquée sur les terres exploitées par l’entreprise. « Chez nous, 12 mois avant la récolte, il n’y a pas d’engrais chimiques d’étendue, ce qui fait que nos bleuets se classent dans la catégorie du bleuet boréal », précise-t-il. Cette approche s’inscrit dans une logique d’adaptation au milieu forestier et aux caractéristiques naturelles du territoire, où les sols et les écosystèmes façonnent le développement des cultures.

Agrandissement en préparation

Depuis plusieurs semaines, les travaux liés à un agrandissement occupent une partie importante des activités de l’entreprise. Carl Pouliot consacre actuellement du temps à la préparation d’un nouveau secteur représentant environ 50 acres. La bleuetière actuelle couvre déjà une superficie de 256 hectares.

Une première étape du projet s’est amorcée durant l’hiver dernier. « Chantiers Chibougamau a coupé le bois avant Noël. Nous, on s’affaire présentement à préparer le nouveau secteur en retirant les souches. Par la suite, nous allons faucher le terrain pour préparer l’agrandissement », explique-t-il.

Les interventions réalisées visent à préparer un environnement propice à l’implantation graduelle des plants dans un milieu qui imposent patience et planification à long terme. La production de bleuets demande en effet plusieurs années avant d’atteindre un rendement significatif. « Dans quatre à six années, nous pourrons voir nos premières récoltes. Dans dix ans, nous verrons, plus concrètement, les résultats finaux », indique Carl Pouliot.

Une autocueillette qui gagne en place

Pour une deuxième année, la Bleuetière Pouliot Chibougamau permettra au public de participer à l’autocueillette de bleuets. L’activité offrira aux visiteurs l’occasion de cueillir eux-mêmes les petits fruits directement au champ.

Les personnes intéressées pourront obtenir davantage d’information sur les périodes d’ouverture et autres, par l’entremise de la page Facebook de l’entreprise.