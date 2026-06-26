La 24e édition du Festival du doré Baie-James bat son plein!

Le budget de près de 380 000 $ consacré cette année au Festival du doré Baie-James permettra tant aux festivaliers qu’aux participants des différents tournois de pêche de prendre part à un rendez-vous qui s’est progressivement imposé parmi les plus importants événements du genre au Québec. Du 25 juin au 4 juillet, l’organisation présentera la 24e édition d’un festival qui conjugue compétition, animation et activités rassembleuses autour de la pêche sportive.

Au fil des années, le Festival du doré Baie-James a consolidé sa réputation auprès des amateurs de pêche sportive provenant de plusieurs régions du Québec. L’événement, centré autour du lac Opémisca, mise à la fois sur la tenue de compétitions structurées et sur une programmation destinée à attirer un large public pendant plusieurs jours.

Pour une xième année consécutive, l’animateur et expert québécois de la pêche Norman Byrns, connu notamment pour ses émissions Bonne pêche et Chasse Pêche TV, assumera le rôle de président d’honneur du festival.

Comme lors de l’édition précédente, les participants pourront s’inscrire dans différentes catégories adaptées aux profils des pêcheurs et à leur niveau d’expérience, soit le volet amateur-Princecraft, le volet Challenge ainsi que le volet Pro-VIP Princecraft. L’organisation indique toutefois avoir dû ajuster le cout des inscriptions afin de composer avec la hausse généralisée des dépenses liées aux opérations, à la logistique et à l’organisation du tournoi, tout en maintenant une enveloppe totalisant près de 200 000 $ en prix remis aux participants.

Remise à l’eau obligatoire

La remise à l’eau des poissons demeure au cœur des règlements du tournoi et fait partie des exigences imposées aux participants. Depuis ses débuts, le Festival du doré Baie-James applique une politique de « catch and release » visant à préserver la ressource halieutique du lac Opémisca et à limiter les impacts sur la population de dorés.

Selon les règles officielles du tournoi, tous les poissons enregistrés doivent obligatoirement repartir vivants à l’eau. Pour qu’une prise soit reconnue et comptabilisée, le doré doit retrouver une position de nage naturelle dans la minute suivant sa remise à l’eau. Le festival précise également que les points attribués et l’enregistrement d’une capture demeurent valides uniquement lorsque le poisson survit à cette étape.

Une programmation préparée depuis plusieurs mois

Le conseil d’administration du Festival du doré Baie-James, formé de sept administrateurs, travaille à la préparation de cette 24e édition depuis le mois de septembre dernier afin de mettre en place la logistique, les activités et les différentes composantes du rendez-vous estival.

Les personnes intéressées à consulter la programmation détaillée ou à obtenir davantage d’information sur les compétitions, les modalités d’inscription et les activités prévues peuvent consulter le site Web du Festival du doré Baie-James ou encore sa page Facebook.