Beauce Carnaval s’installe à Chapais et rassemble la région

Les lumières des manèges et les cris de joie ont animé le secteur du centre communautaire de Chapais jeudi le 25 juin, alors que Beauce Carnaval lançait sa première journée d’activités dans la municipalité.

Pour la première fois depuis plusieurs années, la foire s’installe à Chapais plutôt qu’à Chibougamau, un changement qui n’a clairement pas empêché les familles et les visiteurs de la région de se déplacer pour profiter de l’événement.

Plus de détails et de photos dans notre édition du 30 juin.