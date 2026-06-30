Avec « Horizon Boréal », l’art fait une entrée remarquée au skate-park de Chibougamau

Après quelques semaines de préparation et deux semaines de travaux sur le site, Marianne Dumas et son équipe ont pu enfin crier Mission accomplie! Le skate-park situé près de l’aréna de Chibougamau est devenu une véritable œuvre d’art avec la création de cette nouvelle murale qui porte le nom d’« Horizon Boréal ».

Comme l’explique l’instigatrice du projet, Marianne Dumas : « Ce projet de murale fait partie du circuit culturel régional où chaque municipalité aura son œuvre d’art public qui représente bien la place. Mon mandat en tant que coordonnatrice du projet est de promouvoir l’art, la rendre accessible à tous et faire connaitre nos artistes régionaux. Il faut les aider à se professionnaliser et développer un sentiment d’appartenance autant pour la population que pour les artistes, à notre territoire, notre région ».

Une carte interactive

La coordonnatrice trace rapidement la suite de cet immense projet. « C’est un projet qui a débuté en 2023 et c’est en 2027 qu’il sera inauguré lors du lancement de la carte interactive. L’idée est de créer un circuit que les touristes et les gens de la région pourront découvrir en répertoriant toutes les œuvres artistiques de la région. Les gens pourront ainsi partager leurs découvertes et en faire découvrir à leur tour ».

Un casse-tête

Existe-t-il d’autres skate-parks qui sont devenus de véritables œuvres d’art? Dès le début, Marianne Dumas a réalisé la difficulté majeure, qui était de peindre des œuvres sur une architecture de ciment conçue pour recevoir des amateurs de roulettes… Un véritable casse-tête de choisir l’œuvre en relation avec les espaces disponibles, soit : minces et horizontaux et parfois avec une surface inclinée comme prise de recul. Il fallait en plus raconter une histoire régionale définissant notre Chibougamau du passé et du présent.

Il a fait chaud

Le premier juin, après quelques semaines de travail et de rencontres sur Internet, le skate-park est devenu un véritable chantier de travail. Juste à côté des travaux qui se déroulaient à l’aréna de Chibougamau, les barrières et les gallons de peinture ont fait leur apparition. Le soleil avait lui aussi décidé de participer au projet « Horizon Boréal » et il a accompagné les participants pendant les deux semaines de travail. L’architecture très spéciale des pistes du skate-park a mis à l’épreuve la bonne condition physique des participants. Sur le ventre, sur le dos, à quatre pattes, toutes les positions étaient nécessaires pour réaliser les différents tableaux régionaux! Certaines journées, le thermomètre oscillait entre 32 et 33 degrés, mais l’objectif, les encouragements et le but à atteindre n’ont jamais perturbé l’équipe.

Les quatre mousquetaires

Marianne Dumas, Antoine Gariépy, Adolfo Ortega (de Lebel-sur-Quévillon) et Guy Tremblay ont uni leur force et leur compétence pour changer un skate-park de ciment en une véritable exposition artistique. Les utilisateurs pourront toujours utiliser les pentes et les difficultés des pistes du skate-park, mais il y a maintenant un attrait culturel et coloré à cet endroit. Les visiteurs et observateurs pourront admirer sur ce site, de nouvelles œuvres artistiques régionales et, cerise sur le sundae, elle sera présente sur la carte interactive de 2027. Une petite visite vaut définitivement la peine et nul ne doute que vous apprécierez l’originalité et la qualité d’ « Horizon Boréal ».