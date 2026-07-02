« Ce qui nous touche plus directement à Chibougamau, c’est la qualité de l’air » – Nichèle Compartino

Même si les nombreux feux de forêt qui ravagent actuellement le Nord-du-Québec ne menacent pas directement Chibougamau pour le moment, l’augmentation quotidienne du nombre des foyers d’incendie soulève une préoccupation grandissante. Pour la mairesse, Nichèle Compartino, la détérioration de la qualité de l’air figure désormais parmi les principaux enjeux surveillés par les autorités municipales, qui suivent de près l’évolution de la situation et ses répercussions possibles sur la population.

« Pour le moment, ce qui nous touche plus directement à Chibougamau, c’est la qualité de l’air et nous suivons l’évolution de la situation avec nos partenaires de la santé publique. Plusieurs feux sont en activité dans notre région et ce début de saison confirme, une fois de plus, que les risques d’incendie font partie de la réalité des communautés nordiques, une réalité avec laquelle nous savons composer », nous a mentionné la mairesse.

Elle partage les inquiétudes de Radisson

Quant à la décision de la Localité de Radisson de décréter, le 30 juin dernier, pour une période de dix jours, l’état d’urgence local par mesure préventive, elle considère que les élus ont agi dans le cadre d’une gestion préventive même si les dangers ne sont pas éminents. « Nous suivons la situation des feux de forêt dans le Nord-du-Québec avec attention. La décision de Radisson de déclarer l’état d’urgence est une mesure préventive et non un signe de danger imminent. Une gestion prudente et responsable, c’est le type de préparation qui nous permet de rester en contrôle de la situation, peu importe son évolution.

Augmentation du nombre d’incendies

La situation continue de se détériorer dans la zone nordique de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), où le nombre d’incendies progresse quotidiennement sous l’effet de conditions météorologiques qui favorisent toujours la propagation des flammes.

Entre mercredi et jeudi, le nombre total de feux de forêt enregistrés depuis le début de l’année 2026 a grimpé de 170 à 207, ce qui représente 37 nouveaux incendies en seulement 24 heures. Durant la même période, le nombre de feux actifs a lui aussi connu une forte hausse. Vingt-huit nouveaux incendies actifs se sont ajoutés au bilan quotidien, faisant passer le total de 150 à 178 feux toujours en activité sur le territoire nordique.

Selon la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras, les quelques précipitations reçues au cours des derniers jours n’ont pas permis d’améliorer de façon significative la situation sur l’ensemble du territoire.

« Oui, il est tombé de la pluie à certains endroits, mais les précipitations demeurent très inégales d’un secteur à l’autre. Les quantités reçues restent faibles et le couvert forestier conserve un faible taux d’humidité, ce qui favorise encore l’allumage et la propagation des incendies », explique-t-elle.

Fumée très présente

L’épais couvert de fumée qui recouvre actuellement une grande partie du Québec provient en bonne partie des nombreux incendies qui brûlent dans le Nord-du-Québec. Les vents transportent cette fumée sur des centaines de kilomètres, ce qui entraîne une détérioration de la qualité de l’air dans plusieurs régions de la province.

La SOPFEU signale toutefois une évolution favorable dans le cas du feu 315, situé à proximité de Fermont. Cet incendie, qui a conduit la municipalité à déclarer l’état d’urgence local par mesure préventive, comme l’avait fait plus tôt cette semaine la Localité de Radisson, se trouve maintenant contenu.

« Nous espérons parvenir à le maîtriser d’ici la fin de la journée. Une bonne quantité de pluie est tombée à l’est du périmètre de l’incendie, ce qui devrait réduire son intensité et ralentir sa progression. Nos équipes au sol pourront ainsi intervenir plus efficacement afin de consolider les travaux de contrôle », précise Josée Poitras.

Zone nordique

Rappelons que la zone dite « nordique » définie par la SOPFEU couvre un immense territoire situé au nord de la limite de protection intensive. Cette frontière, représentée sur les cartes par une ligne verte non continue, débute au nord de la communauté de Mistissini, traverse ensuite le secteur au nord de Matagami et au nord de Chibougamau, puis se prolonge vers l’ouest jusqu’au nord de Havre-Saint-Pierre.

Malgré le nombre élevé d’incendies en activité, aucune fermeture de route ne touchait le réseau routier au moment d’écrire ces lignes, selon les informations disponibles.