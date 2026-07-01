Feux de forêt : une situation préoccupante dans le Nord-du-Québec

Le début de la saison 2026 des feux de forêt place déjà le Nord-du-Québec dans une situation exceptionnelle. En date du 1er juillet, la zone nordique comptabilisait 170 incendies de forêt, dont 150 toujours actifs, avec quinze nouveaux foyers détectés au cours de la journée (1e juillet). À pareille date, la moyenne observée durant les dix dernières années s’établit pourtant à une vingtaine de feux seulement. Cet écart considérable soulève de nombreuses préoccupations alors que les indices de sécheresse demeurent très élevés et que les conditions météorologiques annoncées risquent de favoriser la propagation des flammes au cours des prochains jours.

« On devrait connaître un petit répit, mais celui-ci restera de courte durée. Les prévisions annoncent ensuite une période de chaleur extrême accompagnée de vents soutenus. Au cours des derniers jours, l’humidité relative, même pendant la nuit, est demeurée à un niveau très faible dans plusieurs secteurs du Nord-du-Québec, principalement du côté de la Baie-James », explique Josée Poitras, porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Dans le secteur de Chibougamau, les équipes concentrent actuellement leurs efforts sur les incendies localisés au nord de la municipalité. « En ce qui concerne les feux en activité, nous travaillons très fort à anticiper leur comportement sur le terrain. Les principaux foyers se trouvent plus au nord de Chibougamau », précise-t-elle.

Selon la SOPFEU, le feu 405 figure maintenant parmi les incendies maîtrisés, tandis que le feu 412 demeure contenue. Malgré cette évolution favorable, la prudence reste de mise. « Nous demandons à la population de redoubler de vigilance. Plusieurs secteurs présentent une vulnérabilité importante. Le couvert forestier se compose principalement de résineux, un combustible qui réagit rapidement autant à la foudre qu’aux activités humaines. Depuis le début de la saison, plusieurs incendies d’origine humaine mobilisent déjà nos équipes. Nous invitons donc les citoyens à limiter l’utilisation du feu en forêt ou à proximité des boisés. Il ne faut surtout pas alourdir la charge de travail que nos pompiers forestiers doivent déjà assumer », poursuit Mme Poitras.

La porte-parole rappelle que les interventions ciblent d’abord la protection des populations, des infrastructures essentielles, des secteurs stratégiques ainsi que du territoire forestier.

Incendies toujours hors de contrôle

Dans le secteur de la Baie-James, des incendies continuent de progresser. Les feux 223 et 300 figurent toujours parmi les incendies hors de contrôle et font l’objet d’interventions soutenues de la part des équipes de la SOPFEU. « Le feu 244, localisé dans le secteur de LG-4, demeure, lui aussi hors de contrôle », indique la porte-parole.

La protection de la pourvoirie Destination La Mirage constitue également une priorité opérationnelle. La SOPFEU consacre d’importantes ressources à ce secteur considéré comme un point névralgique de la Trans-Taïga.

« Il s’agit du seul endroit où les voyageurs peuvent notamment s’approvisionner en carburant sur cette longue route. On y retrouve également un petit aérodrome qui joue un rôle important pour les déplacements dans cette région éloignée », souligne Mme Poitras.

Réouverture de deux axes routiers

Les importantes concentrations de fumée ont également perturbé le réseau routier au cours des derniers jours.

Mardi, les autorités ont fermé la route 389 dans les deux directions entre le Relais Gabriel et Mont-Wright. La visibilité fortement réduite par la fumée compromettait alors la sécurité des usagers. La circulation a depuis repris normalement.

Quelques jours plus tôt, soit le dimanche 28 juin, les autorités avaient aussi interrompu temporairement la circulation sur la route reliant Radisson à Chisasibi en raison des conditions provoquées par les incendies. Cette voie de circulation a, elle aussi, rouvert par la suite.