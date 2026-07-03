Un souvenir inoubliable du Festival du doré

Alors que le Festival du Doré bat son plein pour sa dernière fin de semaine, La Sentinelle vous propose le témoignage d’une famille qui a vécu une expérience aussi inattendue qu’inoubliable lors de l’édition 2025.

« L’édition de l’an passé a été exceptionnelle pour notre famille. Nous avons remporté à trois reprises le titre du plus gros doré de la journée, dont deux fois avec les enfants. Les garçons ont notamment capturé des dorés de 30 et 32 pouces, tandis que les filles ont enregistré une prise de 28 pouces. Nous avons aussi remporté le prix du plus gros doré de la semaine avec les enfants. Mon conjoint et son cousin ont par ailleurs terminé parmi les huit meilleurs du volet VIP. Les enfants ont également gagné plusieurs prix de participation et le nom Leclerc a été entendu à de nombreuses reprises lors des remises de prix.

Bénévole depuis plusieurs années, principalement derrière le bar, elle en assure maintenant la responsabilité pour une troisième année. Elle souligne que le festival lui a permis, ainsi qu’à sa famille, de faire de nombreuses rencontres marquantes, d’assister à de nombreux spectacles et de se créer des souvenirs inoubliables. Elle mentionne notamment l’amitié développée avec Norman Byrns, président d’honneur et animateur de la soirée de clôture, ainsi qu’avec son fils Kenny. Cette relation a même mené son fils ainé à participer au tournage d’une émission de chasse et pêche diffusée à RDS. »

Témoignage : Jessie Lessard, Chapais