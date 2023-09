« Raconte-moi Chibou » – La nouvelle murale est complétée

Emmanuelle Gendron a précisé dans une petite missive : « Il me fait grandement plaisir de vous écrire aujourd’hui pour vous mentionner que la nouvelle murale coin 4e Avenue et 3e Rue est complétée. »

Elle poursuit : »Raconte-moi Chibou » est une œuvre qui transmet l’amour que je porte à la région et que j’offre en cadeau à la population grâce à des partenaires qui s’impliquent depuis le début du projet de murales »Mythique Eeyou Istchee ». Immeubles B.M., Nord Décoration, location Expert et la Ville de Chibougamau ont permis la réalisation avec l’installation des panneaux Crézon, l’offre de la peinture, le prêt d’un ciseau lift et l’autorisation de réalisation. »

La murale aura pris 4 jours pleins pour la réalisation qui s’est échelonnée sur une partie du mois d’aout. Elle ajoute : « Je suis fière et heureuse d’offrir ma vision poétique au regard des habitants et gens de passage, espérant ainsi contribuer au sentiment de fierté et d’appartenance de notre belle région. »

Elle termine : « Merci encore et au plaisir de construire d’autres beaux projets et de réaliser des rêves ensemble. »