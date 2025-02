XXIX Metal Corp. acquiert 100 % du projet aurifère Roger à Chibougamau

La société minière, anciennement connue sous le nom de QC Copper and Gold, a annoncé à la fin de 2024 avoir conclu l’acquisition de 100 % de sa participation dans le projet aurifère Roger à Chibougamau. Cette annonce a été faite à la suite de la convention d’option d’achat entre la société et la SOQUEM.

En entrevue, le président de XXIX Metal Corp, Guy Le Bel, et le chef de la direction (CEO) et directeur, Stephen Stewart, expliquent l’importance de cette transaction. « Nous sommes très heureux d’avoir complété l’acquisition à 100 % du projet Roger. Il s’agit d’un excellent actif aurifère avec un potentiel d’expansion important. Depuis l’acquisition de notre participation initiale de 50 %, il y a plusieurs années, le projet est demeuré en grande partie dormant. Cependant, cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de détenir la totalité des actifs dans lesquels nous investissons. Maintenant que nous détenons 100 % des parts, nous pouvons consacrer le temps et les ressources nécessaires à sa croissance. »

Cette acquisition sans lien de dépendance de la participation restante des 50 % du projet aurifère Roger survient à la suite des termes d’une convention d’option d’achat datée du 18 octobre 2023 et modifiée le 12 décembre 2024, entre la société minière et la SOQUEM, une filiale d’Investissement Québec.

Intégration potentielle

Les deux porte-paroles ajoutent que la société minière regarde actuellement comment les volets opérationnels du projet aurifère Roger et celui de leur projet phare Opémiska pourrait être en synergie. « Bien qu’il reste à voir si Roger offre des synergies opérationnelles avec notre projet phare Opémiska plus près de la ville, nous croyons que Roger a le potentiel de se démarquer en tant qu’actif de croissance. Il ouvre également des opportunités de croissance organique et d’acquisitions supplémentaires du côté est du camp de Chibougamau », précisent messieurs Le Bel et Stewart.

Pourrait-il y avoir une intégration complète des deux projets miniers ? Messieurs Lebel et Stewart affirment que la minière regarde les possibilités d’intégrer le projet Roger à celui d’Opémiska ou encore d’en faire un projet autonome compte tenu de son emplacement stratégique, de sa géologie favorable et de son potentiel de croissance important des ressources.

Selon eux, il est encore trop tôt pour cela. « Pour l’instant, nous les considérons comme des actifs indépendants d’un point de vue opérationnel. D’autres travaux d’exploration, d’études d’ingénierie et d’évaluations économiques seront nécessaires pour évaluer l’intégration potentielle. »

Ils ajoutent que les avantages de l’intégration seraient une infrastructure centralisée et des économies de couts, alors qu’une approche autonome pourrait mieux tirer parti du potentiel de croissance unique du projet. Les prochaines étapes porteront sur des travaux d’exploration et de développement détaillés, suivis d’analyses d’ingénierie et d’économie pour guider notre prise de décision. »

Des avantages importants

Cette acquisition procure des avantages importants pour la société minière XXIX Metals Corp selon les porte-paroles.

« La pleine propriété nous donne la flexibilité nécessaire pour allouer efficacement le capital, ce qui est la pierre angulaire de notre stratégie d’entreprise. En évitant les intérêts partiels ou les conventions d’option, nous pouvons réagir de manière plus dynamique aux conditions du marché et concentrer les investissements là où ils auront le plus d’impact. Cette acquisition renforce notre position et nous permet de faire avancer le projet Roger en toute confiance. »

District prolifique

La minière qualifie d’ailleurs le district de Chibougamau comme un territoire particulièrement productif. « Le district de Chibougamau est incroyablement prolifique, ayant historiquement produit des milliards de livres de cuivre et des millions d’onces d’or. Cependant, il a connu une production minimale depuis 1991, année de la fermeture de la mine Opémiska. »

Ils ajoutent qu’au cours des cinq dernières années, XIXX Metal (et Iamgold) ont été à l’avant-garde de la redynamisation du district grâce à d’importants investissements. « Nous visons à continuer à créer de la valeur dans cette région, y compris des opportunités liées au projet Roger. »

Stade avancé

Selon les données de la minière, le projet aurifère Roger est un projet à un stade avancé qui a fait l’objet de plusieurs campagnes de forage totalisant 58 000 mètres. Il s’étend sur 987 hectares et est situé à cinq kilomètres du centre minier historique de Chibougamau, au Québec. Il est facilement accessible par une route toutes saisons et a accès à l’électricité.

De plus, l’exploration souterraine en 1988 comprenait 1 177 mètres de développement, 1 433 mètres de forage souterrain et plus de 1 000 mètres d’échantillonnage de copeaux. Le projet comprend une estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101, achevée en aout 2018.

Ajoutons que le projet Roger est voisin d’importants gisements, dont celui de Northern Superior. Le gisement Croteau est immédiatement au nord, qui contient des ressources présumées conformes à la norme 43-101 de 640 000 onces d’or. De plus, Roger est également contigu au projet Gwillim de Dore Copper Mining Corp (qui a fusionné récemment avec Cygnus Metals) qui est contigu à l’ouest.

Projet Cooke-Robitaille

XXIX Metals Corp a également annoncé qu’elle a conclu une entente modificative à la convention d’option datée du 26 février 2020 entre sa société et 2736-1179 Québec inc., Services géologiques Ovalbay inc. et Melissa Darveau, collectivement appelés les détenteurs d’options, en vertu de laquelle XXIX détient l’option d’acquérir une participation de 100 % dans la propriété Cooke-Robitaille située immédiatement à l’est de la ville de Chapais.

« Le projet Cooke-Robitaille, qui fait partie de notre projet Opémiska, près de Chapais, est un élément clé de notre portefeuille au Québec. Notre objectif immédiat est d’analyser les données historiques afin de concevoir un programme de forage bien informé visant à accroitre les ressources existantes et à découvrir de nouvelles zones minéralisées. Récemment, nous avons négocié 12 mois supplémentaires (entente modificative) à notre option d’achat pour mieux concevoir notre plan de forage », concluent les deux porte-paroles de XXIX Metals Corp.