Université Laval – Natchib participe à deux compétitions

À la fin décembre, le Club Natchib a participé à deux compétitions qui se déroulaient à l’Université Laval soit, le défi 12 ans et moins et le défi UL groupe d’âge. Un grand total de 20 nageurs du Club y a participé. Julie Arbour a bien voulu nous faire parvenir les résultats de ce beau voyage.

Record du club

En premier lieu, précisons que Daphnée Beaulieu a battu un record du Club Natchib au 200 libre. Ce record appartenait à Marie-Noëlle Folco avec un temps de 2:22.41 et il datait de 2009. Daphnée a réalisé un temps de 2:19.22.

Six médailles

Chez les 12 ans et moins, Marc-Liam Beaudoin a remporté un grand total de 6 médailles. Débutons avec une première place au 50 papillon; une 2e place au 100 libre ainsi qu’au 100 Q.N.I. et des 3e place au 200 Q.N.I. et 50 libre. Comme tous les nageurs, il a aussi reçu une médaille de participation.

Des finales

Deux autres nageurs ont réussi des finales pour le défi UL 13 ans et plus. Ce sont Arnaud Tremblay au 50 libre et Charles Joly au 400 libre.

Des améliorations

Plusieurs participants de Natchib ont grandement amélioré leur standard de nage. C’est ainsi qu’il y a eu six améliorations pour Olive Brodeur et Lydia-Maude Bouchard. Cinq améliorations pour Marc-Liam Beaudoin. Olivia Caouette et Albert Demers. Quatre améliorations pour Violette Demers, Daphnée Beaulieu, Arnaud Tremblay, Charles Joly et Ève Ouellet. Julie Arbour précise au sujet d’Ève qu’elle désirait depuis longtemps passer sous la barre des 30 secondes au 50 libre, c’est maintenant réussi.

D’autres améliorations

Coralie Joly, Samuel Caron et Ava Dominique ont réussi 3 belles améliorations et quatre autres nageurs en ont réussi deux, soit : Lexie Joly, Logan Duchesne, Lyvia Duchesne et Rafaëlle Lallemand.