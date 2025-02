Une chanson exclusive pour les JPS du Nord-du-Québec

C’est à l’occasion du lancement des Journées de la persévérance scolaire (JPS), le lundi 10 février, que le Groupe neurones a procédé au lancement de la chanson Jusqu’au bout interprétée par le rappeur fransaskois Shawn Jobin.

Une initiative, unique au Québec, initié par l’organisme qui œuvre pour la communauté du Nord-du-Québec avec pour mission de promouvoir la réussite éducative, la santé et le développement des citoyens de tout âge. L’artiste connait bien le secteur pour y avoir réalisé, dans le passé, des mandats qu’on lui avait confiés. « À la demande du Groupe neurones, j’ai déjà eu la chance d’animer des ateliers dans le Nord-du-Québec. Ça m’a permis de visiter, à quelques reprises, des maisons de jeunes et des écoles de la région. On m’a également demandé de participer à un projet visant à produire, à l’intention des jeunes du Nord-du-Québec, une série des podcasts sur la cyberdépendance avec l’aide d’experts dans le domaine. J’ai donc une relation d’établie avec des gens de cette partie du Québec. »

Sa connaissance du milieu a incité Shawn Jobin à répondre à un appel d’offres pour la création d’une chanson pour les jeunes du Nord-du-Québec. Il avoue que « l’expérience que j’ai acquise dans la région me permettait de savoir à quoi m’attendre avec ce projet. »

Parcours atypique

Il raconte avoir eu, au cours de sa jeune carrière, un parcours atypique. « Je me suis toujours impliqué, au niveau national, dans le Canada français, pour des causes visant la jeunesse, en participant à des ateliers ou encore en produisant des spectacles avec des thématiques sur le leadership, le développement identitaire culturel ou encore l’engagement. »

À l’âge de l’adolescence, il déménage en Saskatchewan pour y vivre avec sa mère. « C’est dans cette province que j’ai vraiment développé mon identité canadienne-française puisqu’au Québec je fréquentais des écoles anglophones. En arrivant en Saskatchewan, je me suis intégré de la Fransaskoisie pour y débuter ma carrière musicale. »

En 2021, il revient vivre à Portneuf, située entre Québec et Trois-Rivières, pour se rapprocher de son père. Par la suite, il a déménagé à Québec où il a aménagé son studio. « Je continue à participer à des projets, comme celui de la chanson pour les JPS, tout en participant à des tournées et des spectacles », explique l’artiste, âgé de 32 ans.

Approche collaborative

L’auteur-compositeur explique que la production de la chanson Jusqu’au bout a été réalisée grâce à une approche collaborative. On y raconte une jeunesse qui veut aller au bout de ses rêves et qui anticipe l’avenir avec optimisme. « Les sons qu’on y entend au gout du jour reflètent cette jeunesse », raconte-t-il.

« Elle a été créée, à la suite de plusieurs séances d’atelier à distance, auxquelles participaient des jeunes du Nord-du-Québec. Ce fut un processus d’échanges et de création. Il fallait se demander quelle direction on allait prendre en lien avec la persévérance. »

« Fallait-il parler de nos rêves, de l’école ou autres ? Nous devions entreprendre une réflexion en groupe. Finalement, on s’est divisé les tâches pour établir qui écrivait quoi et dans quelle direction on s’enlignait. Les mots ont été écrits par tout le monde. Entretemps, je les accompagnais dans la création de la chanson. »

Au final, Shawn Jobin a enregistré l’œuvre à partir de son studio, situé à Québec. « Nous avons eu plusieurs échanges avec les diverses versions de la chanson. Je leur envoyais des démos. Les jeunes ont donc participé à cette partie de la création. Il fallait leur expliquer, entre autres, à partir de leur expérience musicale, comment composer des accords », conclut-il.