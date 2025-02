Un site Web au gout du jour pour le Centre de services scolaire

Le Centre de services scolaire de la Baie-James (CSSBJ) vient de procéder au lancement de son nouveau site Web, repensé de manière exhaustive afin de mieux répondre aux attentes des internautes et d’offrir une expérience utilisateur améliorée.

« Après plusieurs années de bons et loyaux services, une mise à jour s’imposait afin de s’assurer que la plateforme demeure fonctionnelle et adaptée aux nouveaux besoins. Le 23 janvier dernier, nous avons mis en ligne la nouvelle version du site, suivie d’un lancement officiel le lendemain. Ce projet nous tenait à cœur et il a été mené à bien de manière rigoureuse et professionnelle », explique Rolande Bicaba, conseillère en communications au CSSBJ.

Les visiteurs pourront constater une navigation optimisée et une accessibilité améliorée. Le site présente des informations structurées sur les programmes scolaires, les services disponibles et les différents évènements organisés par le centre.

« Le design a été repensé pour offrir une interface moderne et dynamique, reflétant l’énergie et l’identité de notre communauté. De plus, la plateforme est adaptée à tous les types d’appareils, ce qui permet une consultation optimale, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent », précise-t-elle.

Mise à niveau avec des nouveautés

La refonte du site Web s’est accompagnée de modifications stratégiques. Certaines sections ont été mises à jour, tandis que d’autres ont été retirées pour alléger la navigation.

« Nous avons analysé les pages les plus consultées et avons choisi de maintenir celles qui répondaient aux besoins prioritaires des utilisateurs. Certaines informations devenues obsolètes ont été supprimées, tandis que d’autres ont été réorganisées afin de faciliter l’accès aux données essentielles », indique la conseillère.

Cette amélioration a été réalisée à l’issue d’une étude comparative des sites Web d’autres centres de services scolaires au Québec. L’objectif était d’identifier les meilleures pratiques et de déterminer les informations essentielles, particulièrement celles destinées aux parents, qui représentent une part importante des utilisateurs du site.

La structure du site a été simplifiée et l’organisation des menus a été optimisée afin d’assurer une navigation intuitive et efficace. « Nous avons mis l’accent sur la fluidité de la navigation et la facilité d’accès aux informations recherchées. Le choix des couleurs a également été repensé pour offrir un design plus moderne et attrayant. Ces éléments n’avaient pas été actualisés depuis la création du site initial », ajoute Rolande Bicaba.

Un travail de longue haleine

Le remodelage du site Web a demandé plus d’un an de travail et a mobilisé plusieurs intervenants. Pour sa réalisation, le CSSBJ a fait appel à la firme ImageXpert de Baie-Comeau, spécialisée dans la stratégie de communication, l’image de marque, la présence en ligne et la formation.

« Une collaboration étroite avec ImageXpert a permis de mener à bien ce projet. Par la suite, des vérifications ont été effectuées en concertation avec le ministère de l’Éducation afin de garantir la conformité du site aux règlements en vigueur pour les centres de services scolaires », précise-t-elle.

À l’image de la vision du CSSBJ

Le lancement de ce nouveau site s’inscrit dans une démarche visant à offrir un outil fonctionnel, accessible et adapté aux besoins des usagers. Cette refonte reflète la vision du CSSBJ, axée sur la modernité et l’innovation.

« Nous vous invitons à découvrir notre site Web repensé en visitant l’adresse suivante : https://cssbj.gouv.qc.ca/. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions et de poursuivre l’évolution de notre plateforme en fonction des besoins de notre communauté. Ce site est une vitrine qui met en valeur nos services, notre engagement envers la réussite éducative et notre fierté à l’égard de notre mission. Sa concrétisation a été rendue possible grâce à la mobilisation et au dévouement de nombreuses personnes », conclut Rolande Bicaba.