Un intérêt international grandissant pour le Centre d’études collégiales à Chibougamau

Le Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC) a connu une croissance significative de sa population étudiante internationale qui atteint cette année plus d’une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants provenant de divers pays, notamment du Maghreb, de l’Afrique de l’Ouest, de l’Amérique latine et de l’Europe francophone.

Cette progression témoigne non seulement de l’attrait accru du CECC à l’échelle internationale, mais également de la qualité de son accompagnement, de ses programmes spécialisés et de son engagement envers l’intégration des étudiantes et étudiants nouvellement arrivés.

Pour l’automne 2026, tout indique que la tendance observée au cours des dernières années se maintiendra. La présence d’étudiantes et d’étudiants internationaux au CECC demeure un facteur déterminant pour le maintien des cohortes et permet de garantir la poursuite de l’offre de programmes destinés à la clientèle jamésienne. Cette contribution est essentielle pour assurer la vitalité et la pérennité de l’enseignement collégial dans la région.

Des services d’accompagnement personnalisés

« Au CECC, nous offrons une gamme de services essentiels pour soutenir la réussite et l’intégration de notre communauté d’étudiants internationaux. Du soutien à l’accueil à l’accompagnement dans la recherche de logement, l’accès aux ressources locales et les démarches administratives, chaque initiative vise à offrir à nos étudiantes et étudiants un départ solide et rassurant dans leur nouvelle réalité. », mentionne Roxanne Joly, directrice du Centre d’études collégiales à Chibougamau.

L’établissement offre un soutien pédagogique comprenant tutorat, aide linguistique et ateliers d’adaptation scolaire, ainsi que des services psychosociaux pour accompagner la transition culturelle et guider les étudiants vers les ressources locales. Il organise aussi des activités d’intégration et de vie étudiante, notamment des évènements interculturels et du parrainage en collaboration avec la communauté de Chibougamau.

Des programmes qui attirent la relève internationale

Les étudiants internationaux du CECC choisissent principalement de s’inscrire dans les programmes de Techniques d’éducation spécialisée, de Techniques d’administration et de gestion, de Natural Environment Technology ainsi que de Soins infirmiers. Ancrés dans les réalités régionales du Nord-du-Québec, tout en conservant une portée professionnelle large, ces programmes offrent une formation de qualité et un accès privilégié à un marché du travail en pleine croissance. C’est là toute la richesse de l’expérience nordique.

Un intérêt marqué pour le Nord-du-Québec

« Le Nord-du-Québec exerce un attrait grandissant auprès de la relève internationale en raison de son positionnement unique : un environnement d’apprentissage à échelle humaine, des liens étroits avec le marché du travail et une qualité d’accompagnement qui se distingue. Les étudiantes et étudiants y trouvent non seulement une formation concrète et adaptée aux réalités professionnelles, mais aussi une expérience de vie authentique, marquée par la proximité, l’encadrement personnalisé, l’ouverture de la communauté, une excellente qualité de vie et un cadre naturel exceptionnel, véritable terrain de jeu notamment pour les futurs professionnels de l’environnement. Dans un contexte où plusieurs recherchent un milieu sécurisant, le Nord-du-Québec s’impose comme une destination profondément humaine », souligne Nathalie Landry, responsable du développement international.