Un élève du Nord-du-Québec, lauréat national 2026 du Défi OSEntreprendre!

Le 10 juin dernier, le 28e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre célébrait l’esprit d’entreprendre de gens qui transforment le Québec, de projet en projet. Le Nord-du-Québec a brillé lors de cette soirée.

Animé par Anaïs Favron, cet évènement d’envergure s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Simon Philibert, fondateur du Groupe Embargo, lauréat régional Réussite inc. 2018, un modèle inspirant de persévérance et de réussite.

Volet Scolaire

Le projet Maquette pédagogique en mécanique du Centre de formation professionnelle de la Baie-James, Centre de services scolaire de la Baie-James, porté par Marc-Gabriel Orellana Bellemare, est lauréat national de la catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes.

Face à l’absence d’une pièce essentielle pour compléter le montage d’un moteur diésel dans le cadre de sa formation en mécanique d’engins de chantier, cet élève créatif a conçu, grâce à l’impression 3D, un prototype miniature devenu un véritable levier d’apprentissage pour ses pairs. Une solution innovante qui laisse une empreinte durable dans son établissement d’enseignement.