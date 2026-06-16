Projet Opémiska – GCM Enviro Synergies mandaté pour les études

C’est la firme d’experts-conseil GCM Enviro Synergies que XXIX Metal Corp‎ mandate pour effectuer des études de référence environnementales et sociales sur Opémiska, le gîte de cuivre à ciel ouvert près de Chapais.

GCM Enviro Synergies est une filiale de GCM Corpo, qui travaille dans le domaine des études et autorisations environnementales, mais aussi dans le traitement des eaux. Sur son site Internet, la firme cite ses coopérations avec Bonterra Ressources, Hecla Québec et Gold Fields, mais aussi avec Biscuits Leclerc et le Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides.

L’échéancier

Les études de référence environnementales ont été amorcées en juin 2026 et se poursuivront sur une période d’environ 18 mois, précise le chef de la direction de XXIX Metal Corp‎, Guy Lebel. « Cette étape essentielle vise à bien caractériser le milieu, ajoute-t-il, afin d’appuyer l’évaluation des impacts et, ultimement, d’assurer un développement responsable, rigoureux et adapté au contexte local. »

Les consultations avec Chapais, déjà commencées, se poursuivront les 1er septembre, 6 octobre et 10 novembre. La première consultation aura pour thème les attentes et les retombées socio-économiques, la seconde, les enjeux environnementaux. Lors de la dernière consultation, les résultats des ateliers seront présentés.

La proximité avec Chapais représente à la fois une responsabilité et une opportunité. « Nous sommes pleinement conscients des enjeux potentiels, tant environnementaux que sociaux, et nous nous engageons à les gérer de manière transparente et rigoureuse, affirme le chef de direction. Cette proximité nous permet également de maximiser les retombées positives pour la communauté […] »

« La démarche sera ensuite graduellement élargie aux communautés autochtones ainsi qu’aux autres parties prenantes régionales, indique M. Lebel. L’objectif est de travailler en étroite collaboration avec le milieu afin de bâtir un projet qui répond à ses préoccupations et s’intègre harmonieusement dans son environnement. Les résultats de ces échanges seront intégrés à la future étude environnementale et sociale. »

Vers 2034

Selon les prévisions actuelles, la construction des infrastructures d’Opémiska pourrait débuter vers 2032 et la mise en opération autour de 2034.

D’après les données de XXIX Metal Corp‎, le projet Opémiska compte parmi les gîtes de cuivre à ciel ouvert avec les plus hautes teneurs au Canada. Une évaluation économique préliminaire datant d’octobre 2025 présente un estimé de 12 500 tonnes par jour pour une durée de vie de 17 ans, générant une valeur actuelle nette après impôt à 8 % de 505 M$.