Une première édition plus que réussie pour le Demi-marathon Chapais-Opémiska

Ce dimanche, Chapais est sorti tôt le matin pour dépenser son énergie alors que se tenait la toute première édition du Demi-marathon Chapais-Opémiska. Dès 8 h, coureurs, bénévoles et citoyens se sont rassemblés à la polyvalente de Chapais pour donner le coup d’envoi à un événement qui a rapidement pris des allures de grande fête!

Avec des parcours de 21, 10, 5 et 1 kilomètres, l’activité était pensée pour accueillir des participants de tous les niveaux. Des coureurs expérimentés venus repousser leurs limites côtoyaient des sportifs amateurs, des familles et même des personnes qui ont choisi de faire leur trajet en marchant. Peu importe le rythme, l’objectif était de participer et de profiter de l’expérience.

La météo était également au rendez-vous pour cette première édition. Les participants ont bénéficié de conditions idéales avec une température confortable, un bon vent et quelques éclaircies permettant au soleil de faire son apparition sans rendre l’effort trop difficile. Les coureurs ont définitivement été bénis, puisque la semaine en entier s’annonce pluvieuse et grise.

Au total, plus de 300 personnes ont pris part à l’événement, un nombre impressionnant pour une première année. Plusieurs bénévoles ont contribué au succès de la journée, notamment les pompiers volontaires de Chapais et la Sûreté du Québec qui étaient présents pour assurer la sécurité et veiller au bon déroulement de l’activité. Des entreprises partenaires ont également offert leur soutien en fournissant des services essentiels comme les soins d’urgence, la surveillance du parcours ainsi que des points d’eau et de boissons pour permettre aux coureurs de rester hydratés.

Avant le départ officiel, Pierre Courcol, directeur des ressources humaines chez Barrette-Chapais et pompier volontaire, a pris la parole pour souligner l’importance d’un tel projet dans la communauté. « Je suis heureux de voir que quand il manque des choses dans la région, les gens vont de l’avant pour y remédier et innover. C’est la nature même de notre région. On n’est pas une région éloignée. On est plein de ressources et on sait se donner les moyens de nos ambitions », a-t-il déclaré.

Le maire de Chapais, Jacques Fortin, a également pris la parole afin de souhaiter une excellente course aux participants et de souligner l’importance d’un tel rassemblement pour la communauté. De son côté, Guillaume Martel, un des organisateurs de l’événement, s’est dit très heureux de constater l’engouement de la population et la forte participation à cette première édition. Fier du résultat et satisfait de la réponse des citoyens, il souligne que cette mobilisation démontre l’intérêt de la communauté pour des initiatives rassembleuses qui nous font rayonner.

Sur le parcours de 21 kilomètres, les performances sportives étaient également au rendez-vous. Le premier participant à franchir la ligne d’arrivée du demi-marathon complet a complété l’épreuve en seulement 1 h 12 minutes, démontrant le haut niveau de certains athlètes présents.

Mais au-delà des performances individuelles, c’est surtout l’esprit communautaire qui a marqué cet avant-midi. Plusieurs citoyens qui ne participaient pas directement à la course se sont installés sur leur terrasse ou le long du trajet pour encourager les coureurs. Avec leurs cris d’encouragement, applaudissements et tintamarres, les Chapaisiens ont démontré leur enthousiasme et leur fierté envers cet événement.

La participation ne s’est d’ailleurs pas limitée aux résidents de Chapais. Des coureurs de Chibougamau et des communautés environnantes ont aussi pris part à cette première édition, contribuant à faire du Demi-marathon Chapais-Opémiska un rendez-vous régional.

À la fin de leur trajet, les participants ont été accueillis avec une médaille souvenir, un lunch et de la musique, le tout sous un soleil chaleureux qui venait clôturer une journée réussie. Pour sa première édition, le Demi-marathon Chapais-Opémiska a réussi à rassembler la population autour du sport, du dépassement de soi et du plaisir d’être ensemble. Une belle façon de commencer la saison estivale, et certainement un événement qui pourrait bien devenir un incontournable dans les années à venir. Un grand merci aux organisateurs, bénévoles et partenaires qui ont permis de faire de cette journée un véritable succès.