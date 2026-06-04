Un premier solo pour Caroline Lessard

Les 22 et 23 mai dernier, une artiste peintre de Chibougamau, Caroline Lessard, franchissait un grand pas dans sa carrière avec une première exposition en solo Fragments d’émotions à la galerie d’art AU de Matagami.

Plus de 20 toiles de l’artiste étaient exposées à la galerie d’art. Alors qu’elle parle de son travail, Caroline Lessard confiait que Fragments d’émotions représentait ce qu’elle ressent lorsqu’elle se retrouve devant une toile avec ses pinceaux. « Ce que je ressens à ce moment est puissance et émotions et c’est ce que ma peinture dévoile à chacune de mes œuvres. »

Si cette première exposition en solo est un grand pas en avant pour Caroline, ce ne sera définitivement pas le dernier. Les 19 et 20 septembre prochain, l’artiste peintre exposera au Symposium de la Chute à l’ours. Nul doute qu’émotions et couleurs seront encore au rendez-vous.