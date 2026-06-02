Importation d’héroïne | À 72 ans, un Chapaisien écope de 12 ans de pénitencier

Maurice Nadeau a été reconnu coupable d’importation et de possession en vue du trafic de plus de 7 kilogrammes d’héroïne, une cargaison évaluée à près de 1,5 million de dollars.

Le juge Éric de Champlain n’a pas cru la version de l’accusé et l’a condamné à 12 ans d’emprisonnement. Lors de son procès, tenu en mars 2025, Nadeau a affirmé avoir remporté un voyage en Afrique du Sud en 2022 et avoir accepté, par bonté, de rapporter au Canada une valise qui ne lui appartenait pas en échange d’une rémunération. À son arrivée au pays, des traces d’héroïne ont été détectées sur la valise. Une inspection a ensuite permis de découvrir de la drogue dissimulée dans les parois.

Lors des représentations sur la peine, son avocat réclamait une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, notamment en raison de l’âge avancé de son client. De son côté, le ministère public demandait une peine exemplaire de 15 ans d’emprisonnement, ou possiblement 12 ans compte tenu de l’âge du Chapaisien.

Contrairement à l’opinion exprimée par un témoin expert, le juge ne croit pas que Nadeau était suffisamment naïf pour ignorer qu’il était victime d’une arnaque. La nature et la quantité de drogue saisie ont constitué des facteurs aggravants. En revanche, l’absence d’antécédents judiciaires, le faible risque de récidive et le fait qu’il ne soit pas considéré comme l’un des organisateurs de l’importation ont joué en sa faveur.

En réaction au jugement, l’avocat de l’homme de 72 ans a indiqué ne pas partager les conclusions de la Cour ayant conduit à l’imposition d’une peine aussi sévère. Le dossier sera soumis à la Cour d’appel le 10 juin prochain et une demande de remise en liberté sera présentée dans l’attente de la suite des procédures.