Entente entre la Ville et le club Kiwanis – Des jeux d’eau bientôt aménagés en face de l’hôtel de ville

Si le projet voit le jour, les familles pourront, dans un avenir rapproché, se rafraichir au centre de la ville de Chibougamau. C’est que la Municipalité et le club Kiwanis ont jeté les bases d’un partenariat public-communautaire visant à doter le parc situé en face de l’hôtel de ville d’une toute nouvelle infrastructure de jeux d’eau.

L’entente de principe, qui a été approuvée et signée par la mairesse, Nichèle Compartino, et le président du club Kiwanis, Guillaume Rheault, couvre les grandes lignes du projet qui fera partie intégrante de la Phase III du réaménagement du parc central.

Financement partagé

Au cœur de cet accord, le club Kiwanis s’engage à injecter un montant initial de 150 000 $ et à effectuer une campagne de recherche de commanditaires pour couvrir le reste des couts. De son côté, la Ville de Chibougamau présentera une demande de subvention pour le projet et, par la suite lorsque tout sera approuvé, assumera la supervision des travaux. Elle s’occupera également du raccordement des installations aux réseaux d’aqueduc et d’égout, ainsi que de l’entretien des installations une fois le projet réalisé. Toutefois, si la Ville ne parvient pas à décrocher le financement public escompté, le club Kiwanis sera libéré de son obligation de financer le projet. « C’est une bonne nouvelle. C’est un projet qui est attendu. » – Nichèle Compartino, mairesse de Chibougamau.

Un comité de gouvernance du projet sera aussi mis sur pied. Il aura comme tâche de préparer les critères, faire l’analyse des soumissions reçues et de formuler des recommandations au conseil municipal. Le comité sera composé de deux représentants désignés par le club Kiwanis et de trois représentants désignés par la Ville. Avant le début des travaux, les deux parties s’entendront sur une entente écrite définitive.

Phase III

On projette d’installer les jeux d’eaux dans le secteur 1, de la phase 3 du projet de parc urbain de la ville, soit dans le secteur de l’ancien minigolf situé entre le terrain de tennis et les terrains de volleyball. La proximité du réseau d’aqueduc et de l’électricité sont un atout important. L’emplacement étant situé également assez près de l’aréna, le camp de jours estival pourra profiter des installations et aller se rafraichir lors de journées chaudes.

Selon les documents fournis par la Ville, ce même secteur pourrait accueillir aussi un terrain de basketball pleine grandeur, muni de paniers complémentaires sur la largeur, permettant de jouer soit sur toute sa longueur ou en petits groupes, compte tenu des nombreux paniers. De plus, ce terrain pourra aussi servir en hiver de plateforme pour créer des forts d’amusement s’intégrant avec les glissades. Des modules quatre saisons sont aussi envisagés dans le même secteur avec un jeu de voile pour créer des zones d’ombre et protéger du soleil pendant l’été. En période hivernale, les toiles seraient enlevées et un ou deux foyers seraient mis sur place pour créer une zone de chaleur.