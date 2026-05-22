Quand Survivor devient un outil pour parler de santé mentale

En mai dernier dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, les élèves de l’école secondaire Le Filon ont pu participer à une activité de type Survivor. En collaboration avec le milieu communautaire (Maison des jeunes de Chapais, Aire ouverte), le milieu scolaire (le comité École en santé) et le milieu de la santé, l’activité avait pour but de faire vivre aux jeunes du Filon une activité de survie en plein air dans la cour de leur école. Divisés en équipe et supervisés par des intervenants du milieu, les élèves devaient fabriquer eux-mêmes un abri, allumer un feu et faire cuire leur diner.

L’intention derrière cette activité était de fournir aux jeunes une belle occasion de vivre le moment présent dans la collaboration et en pleine nature. Le service de pompier avait bien entendu autorisé la tenue de cette activité et la présence de Jérémie Gagnon, cadre instructeur auprès des cadets, a permis aux élèves de profiter de quelques conseils bien utiles.

L’équipe du Filon tient particulièrement à remercier l’implication d’Audrée Gabrielle D’Amboise Fontaine (organisatrice communautaire et conseillère en santé mentale pour le CRSSS de la Baie-James) ainsi que Virginie Harvey (éducatrice spécialisée) pour l’organisation de cette activité. Elle tient également à remercier la directrice de l’établissement scolaire, Annie Beaupré, d’avoir ouvert les portes de son école afin de permettre la réalisation de cette activité fort appréciée des élèves.

En rassemblant différents intervenants des milieux scolaire, communautaire et de la santé, nous souhaitons promouvoir la mission de notre travail : rappeler aux jeunes qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils font partie d’une communauté capable de les soutenir, de les accompagner et de les aider à traverser les défis de la vie.