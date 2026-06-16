Troilus s’engage activement auprès du centre d’études collégiales

Troilus Mining verse 6 000 $ au Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC) afin de soutenir plusieurs initiatives liées à la réussite et à la vie étudiante.

Cette contribution permettra notamment d’appuyer la résidence étudiante Beauséjour, le programme de bourses du CECC, ainsi que la Course de canards, une activité de financement organisée au profit des étudiants.

Par son implication concrète dans le développement de la résidence étudiante Beauséjour, Troilus Mining contribue à améliorer l’accessibilité aux études collégiales dans la région de Chibougamau. Ce projet vise à offrir un milieu de vie sécuritaire, moderne et adapté aux besoins des étudiant.e.s favorisant ainsi leur persévérance scolaire et leur intégration.

Selon la directrice du CECC, Roxanne Joly, cet appui dépasse la simple contribution financière. « L’appui de Troilus Mining représente bien plus qu’un investissement financier : il s’agit d’un véritable engagement envers l’avenir de notre jeunesse et la vitalité de notre région », souligne-t-elle.

Troilus Mining contribue également au programme de bourses du CECC, notamment à la bourse de performance académique en Techniques d’administration et de gestion.

Troilus Mining s’implique également dans la Course de canards, une activité qui permet à plusieurs départements du CECC de lever des fonds pour la réalisation de voyages pédagogiques.

Pour Daniel Guay, représentant de Troilus Mining, l’éducation constitue un levier essentiel pour le développement de la région. « En appuyant le CECC, nous investissons directement dans la formation de la relève et dans le développement durable de la région », affirme-t-il. « Nous croyons fermement que l’éducation est un levier essentiel pour bâtir des communautés fortes et résilientes », a-t-il ajouté.

Grâce à ce partenariat, les deux organisations souhaitent offrir des conditions propices à la réussite éducative, soutenir l’engagement étudiant et contribuer à l’attractivité du territoire nordique.