Les caisses Desjardins de Chibougamau et Domaine-du-Roy fusionnées pour mieux servir

La caisse de Chibougamau a annoncé son intention de se regrouper avec la caisse Domaine-du-Roy qui couvre la population du secteur de Roberval. La démarche, qui devra être approuvée par les membres à l’automne, permettra de maintenir les services de proximité et de qualité pour les membres des deux entités, selon la direction de la Caisse.

Dans son communiqué, la caisse Desjardins de Chibougamau mentionne faire face à des enjeux d’attractivité et de disponibilité de la main-d’œuvre spécialisée dans la région. C’est dans ce contexte qu’un projet de regroupement représente une solution structurante afin de renforcer l’offre et de mieux répondre aux besoins de ses membres.

Le projet de regroupement a germé dans la tête des administrateurs de la caisse de Chibougamau il y a environ deux ans et demi, le tout initié par le départ du directeur général de l’époque. Étant l’une des dix plus petites caisses du Québec, l’institution faisait face à des défis importants pour attirer et retenir sa main-d’œuvre, en particulier des cadres de direction, principalement en raison de son éloignement géographique. La situation s’est précisée en janvier lorsque le nouveau DG de Chibougamau a annoncé son départ vers une autre caisse, nous a expliqué M. Steve Forgues, président de la Caisse Desjardins de Chibougamau. « Par un heureux hasard, la caisse voisine de Domaine-du-Roy a également perdu son DG au même moment. Les deux conseils d’administration, qui partagent une vision commune, ont saisi cette opportunité pour discuter d’un regroupement plutôt que de chercher chacun un nouveau directeur général de leur côté », ajoute-t-il.

M. Forgues insiste sur le fait qu’il s’agit d’un « regroupement » et non d’une fusion visant à sauver une caisse en difficulté. Les deux institutions sont hautement rentables. L’objectif principal est de s’unir pour devenir plus fort passant à une caisse de classe 8, donc plus grosse, ce qui facilitera le recrutement, permettra le développement d’expertises spécifiques (ex. secteur minier à Chibougamau, secteur forestier à Domaine-du-Roy) et évitera les bris de service pour les membres.

Aucuns impacts

Le regroupement n’entrainera aucune perte d’emploi. Au contraire, les deux caisses cherchent déjà à pourvoir des postes vacants. Les points de service resteront ouverts et les investissements communautaires, soit les dons et les commandites, seront maintenus. « Ce n’est pas pour couper des postes, loin de là. Il nous manque déjà des gens dans chacune des deux caisses et on veut combler ces postes-là. On veut juste être plus forts, puis donner un meilleur service aux membres.» Sur le plan administratif, il y aura un seul DG pour les deux territoires et le nouveau conseil d’administration sera composé de 15 membres, soit 10 de Domaine-du-Roy et 5 de Chibougamau.

Réactions des élus

Pour la mairesse de Chibougamau, Mme Nichèle Compartino, il faut être prudent. « Les Chibougamois sont très attachés à leur caisse. Le projet de regroupement indique que le centre décisionnel est appelé à glisser vers une autre région. Je comprends que c’est un choix stratégique pour sécuriser les services à nos citoyens et je préfère un mariage souhaité à un mariage forcé. Des conditions non négociables doivent toutefois assortir ce projet : le maintien des emplois et le maintien des investissements communautaires à Chibougamau, tant aujourd’hui que pour le futur. »

Pour le maire de Chapais, il est important que la population garde les services. « Ce qui est important, c’est de pouvoir garder les services, avoir les gens qui vont pouvoir nous donner les services. S’il n’y a pas de regroupement, il va arriver ce qui arrive présentement avec le manque de main-d’œuvre à Chibougamau… On va perdre des services et puis, c’est pas intéressant là pour la communauté. »

Prochaine étape : le 1er septembre pour une rencontre d’information à Chibougamau afin de répondre aux questions des membres. Ensuite, une majorité de 66,67 % est nécessaire le 14 septembre pour la suite du processus. Enfin, si les membres sont d’accord, c’est le 1 janvier 2027 qu’aura lieu la création officielle de la Caisse.