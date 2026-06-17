La SQ mène des perquisitions dans trois résidences à Chibougamau

Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Roberval, assistés des policiers du poste de Chapais-Chibougamau ainsi que de l’Escouade régionale mixte de la Sûreté du Québec, ont mené une nouvelle opération visant à lutter contre le trafic de drogues illicites.

Plusieurs perquisitions ont été effectuées au cours de la journée dans trois résidences situées dans le secteur de Chibougamau, plus précisément sur les rues Wilson et Caron à Chibougamau.

Quatre individus ont été arrêtés avant d’être rencontrés par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête.

Au moment d’écrire ces lignes, les perquisitions étaient toujours en cours.