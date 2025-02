Troilus qualifie son année 2024 de « réussites en exploration des ressources »

L’année 2024 aura été sans contredit une année marquante pour Troilus Gold. Qualifiant les derniers mois de « réussites en matière d’exploration et du fait d’être passée de l’expansion des ressources et des travaux de faisabilité à l’ingénierie détaillée et au développement du projet ». 2025 s’annonce tout aussi chargée.

Dans une lettre ouverte aux actionnaires et aux parties prenantes au début janvier, le président et chef de la direction, Justin Reid, fait le récapitulatif des principales réalisations en 2024 de Troilus Gold et fait part des perspectives de la minière pour 2025.

Une année déterminante

« En ce début d’année 2025, nous pouvons affirmer avec certitude que l’année 2024 a été déterminante pour Troilus. L’achèvement de notre étude de faisabilité, les résultats du financement du projet et nos réussites en matière d’exploration ont fait de Troilus l’un des principaux projets de développement d’or et de cuivre en Amérique du Nord », affirme d’entrée de jeu M. Reid.

Il ajoute : « En plus de démontrer l’ampleur et la solidité économique du projet Troilus, cette période de transformation nous a également permis de franchir avec confiance les prochaines étapes du développement du projet en 2025. »

Accès aux capitaux

Justin Reid aborde l’accès aux capitaux dans sa lettre. « Au cours d’une année où le secteur minier junior a continué à faire face à des défis, notamment un accès limité aux capitaux, Troilus a su se démarquer. »

Ce dernier ajoute : « Notre capacité à conserver notre financement et à recevoir un soutien de principe d’une valeur supérieure à 1,3 milliard de dollars de la part d’organismes de crédit à l’exportation prestigieux et reconnus à l’échelle internationale témoigne de la qualité exceptionnelle du projet Troilus et de son importance stratégique sur la scène mondiale. »

Progrès considérables

« Sur le front des autorisations, nous avons réalisé des progrès considérables en 2024. Les consultations publiques régulières avec les collectivités concernées par le projet ont fourni des renseignements précieux que nous avons intégrés dans notre processus de planification. Ces efforts ont été essentiels pour faire progresser l’évaluation des répercussions environnementales et sociales (« ERES »), qui en est maintenant à sa phase finale et devrait être présentée dans les mois à venir. »

Le président et chef de direction y trace le portrait des travaux techniques réalisés au cours des douze derniers mois. En aout 2024, Troilus a commencé à assécher la fosse J4, l’une des deux fosses à ciel ouvert anciennement exploitées sur la propriété. « Il s’agit d’une étape importante qui permettra, à terme, d’ouvrir de nouveaux accès pour des activités de forage et d’exploration, tout en jetant les bases de la prochaine phase de développement», ajoute Justin Reid.

Empreinte carbone

La lettre détaille également les gestes posés par la société minière en matière de développement durable. « En 2024, nous avons poursuivi notre engagement en faveur du développement durable en explorant des systèmes de production d’énergie de substitution visant à réduire notre dépendance au réseau d’Hydro-Québec et à minimiser notre empreinte carbone. En septembre 2024, nous avons achevé l’installation de 500 panneaux solaires et d’une éolienne, marquant ainsi une étape importante vers la production d’énergie supplémentaire et de secours. »

Troilus s’assurera au cours des douze prochains mois, de faire le suivi des données recueillies à partir de ces installations pour évaluer l’emplacement idéal et la faisabilité de la mise en place d’installations à plus grande échelle.

Nominations et développements

Le président et chef de la direction a aussi relevé les principaux développements survenus chez Troilus Gold en 2024. « En mai 2024, nous avons publié les résultats d’une étude de faisabilité pour le gisement d’or et de cuivre de Troilus, ce qui nous a permis de réaffirmer sa position en tant que projet minier à grande échelle et à longue durée de vie. L’étude décrit une exploitation à ciel ouvert sur 22 ans qui devrait produire en moyenne 303 000 onces d’équ.-or par an. »

Il mentionne l’arrivée récente d’Andy Fortin en tant que vice-président opération et directeur général de la mine Troilus ainsi que des nominations à des postes clés, et ce, en prévision de la prochaine phase de développement de la minière.

Et en 2025…

En ce début d’année, Troilus Gold trace ses priorités et affirmer entrer dans une nouvelle phase de développement avec des initiatives parallèles qui progressent vers la construction du projet. « Nos principales priorités pour l’année 2025 sont d’achever l’assèchement de la fosse J4 et d’amorcer l’assèchement de la fosse Z87, de soumettre l’ERES et d’effectuer un suivi régulier de la procédure d’approbation, de poursuivre les consultations et le dialogue avec la nation des Cris et les collectivités jamésiennes pour soutenir la prochaine phase de développement de Troilus. »

À cela s’ajoutent, selon monsieur Reid, plusieurs dossiers : la progression des travaux relatifs à l’ingénierie de base et à l’ingénierie détaillée, l’application de la procédure de diligence raisonnable avec les organismes de crédit à l’exportation, le lancement des projets de travaux préliminaires sur le site en vue de préparer des activités à plus grande échelle et la poursuite des forages consacrés à la découverte de la zone West Rim pour mieux définir son potentiel.

« Avec ces initiatives en cours, l’année 2025 devrait être une année d’exécution où nous continuerons sur notre lancée et poursuivrons notre parcours pour devenir un producteur de cuivre et d’or de premier plan en Amérique du Nord », conclut Justin Reid.