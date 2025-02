Sentier Trans-Québec 93 – La région coupée du Lac-Saint-Jean

Le Club auto-neige de Chibougamau a annoncé vendredi dernier que la portion de la Trans-Québec 93, reliant la région du Nord-du-Québec et le Lac-Saint-Jean en motoneige, ne sera pas ouverte cette année suite à la fermeture du pont de la rivière Chigoubiche dans le parc Ashuapmushuan.

C’est à contrecœur et non sans avoir tout essayé que la direction du Club auto-neige de Chibougamau en est venu à cette conclusion. « Cette décision est triste pour les motoneigistes, certes, mais elle l’est encore plus pour l’économie locale », nous a confié le président du club, Mario Simard. La fermeture du pont de la rivière Chigoubiche, l’automne dernier, par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) prive donc tous les hôteliers, les stations-service, les restaurants et autres commerces de Chibougamau de la manne de touristes à motoneige qui ne pourront pas se rendre à Chibougamau via le Lac-Saint-Jean.

Impact local important

Les autorités n’ont jamais vraiment chiffré les retombées économiques du tourisme en motoneige l’hiver pour Chibougamau-Chapais, mais elles ne sont surement pas négligeables. Il faut juste regarder les stationnements pleins de motoneiges des hôtels à presque chaque jour de la saison forte. Quand on regarde les autres régions, comme Saguenay, les retombées ont augmenté de 40 % depuis 2016 (incluant l’inflation, source étude Segma Recherche). Pour la seule MRC du Fjord-du-Saguenay, elle se chiffre à 22 millions de dollars. La région peut-elle se passer d’une telle retombée?

Tout a été essayé

Suite à l’annonce de la fermeture du pont cet automne, l’organisation a demandé le rapport d’inspection pour solutionner le problème, mais la demande leur a été refusée par le MRNF, sans aucune raison. Une demande d’accès à l’information a dû être faite pour comprendre en quoi le pont n’était plus conforme. Après réception des documents, les bénévoles du club de Chibougamau se sont mis au travail pour résoudre le problème. Des plans de réparation temporaire ont été réalisés par un ingénieur spécialisé dans le domaine, mais après avoir reçu les soumissions pour faire les travaux, il était évident que la capacité financière de l’organisation ne le permettait pas. Parallèlement, des démarches pour obtenir le financement et refaire le pont aux normes des chemins multiusages ont aussi été faites. La remise au norme couterait au bas mot 200 000 $ et aucune subvention n’était disponible à courte échéance.

Ne baissant pas les bras et face à l’insuccès des démarches pour l’obtention des sommes nécessaires, le club a demandé l’autorisation au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMDQ) d’utiliser la route régionale, la 167, de manière à faire circuler les motoneiges sur l’accotement afin de contourner le pont temporairement pour la saison. Mais cette demande a été refusée, suite à une étude de sécurité routière du ministère des Transport et de la Mobilité Durable. Selon les normes, la distance de visibilité à l’arrêt est insuffisante, en raison de la configuration de la route, à cet endroit.

Malgré ce refus, il restait peut-être encore une solution pour ouvrir le TQ93. La direction a demandé une nouvelle étude d’ingénierie à savoir s’il était possible de faire passer seulement les motoneiges sur le pont Chigoubiche sans risque, en excluant les surfaceuses. Les conclusions du spécialiste donnaient le feu vert à l’organisation pour cette alternative, et ce, en toute sécurité selon lui. Le Club de La Doré avait même accepté, pour dépanner cet hiver, d’entretenir le sentier de l’autre côté du pont, évitant à la machinerie d’emprunter le pont. Le MRNF a également refusé cette alternative sans vraiment donner d’explication pour justifier cette décision et contredisant les conclusions positives d’un ingénieur expert. Face à cette décision et à bout de ressources, le club a pris la décision de fermer cette portion du la TQ93 pour la saison 2024-2025. Malgré cette décision crève-cœur, la direction va continuer ses représentations auprès des autorités dans l’infime espoir d’un revirement de situation.

Le club n’est pas au bout de ses peines dans ce dossier car, dans le sentier Trans-Québec 93, entre Chibougamau et La Doré, il y a six ponts qui nécessitent une réfection majeure à court terme au cout estimé de 1 200 000 $. L’organisation du club a tenu à remercier, pour leur collaboration, plusieurs personnes et organismes qui ont été impliqués dans le dossier : la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la mairesse de Chibougamau, le député d’Ungava, le préfet de la MRC Domaine-du-Roy, Tourisme Baie-James, le club de motoneiges Les Loups du Nord de La Doré, les Chantiers Chibougamau, Barrette-Chapais Ltée, Larocque-Cournoyer S.E.N.C. et tous les bénévoles du Club d’auto-neige de Chibougamau. Malgré cette finalité pour cette saison, l’organisation compte faire tout en son possible pour remédier à la situation en vue de la prochaine saison.