L’ouverture est prévue pour le 23 mai

Après une longue attente, alors que dame température a souffert de sautes d’humeur, nous avons rencontré le directeur du terrain du Club de golf de Chibougamau-Chapais, Doris Vincent, qui nous a précisé que la date d’ouverture était prévue pour mercredi, soit le 23 mai.

C’est sur le vert du trou numéro 7 que Doris Vincent nous a amené pour nous montrer la qualité du vert. « C’est incroyable, tous les verts du terrain ressemble à celui-ci, même ceux du trou numéro 4 et du trou numéro 5, alors que nous éprouvons toujours quelques difficultés en début de saison avec ces deux verts. La température que nous avons connue cet hiver a été bénéfique pour le terrain, ce devrait être un début de saison fantastique pour nos membres avec une très bonne qualité de terrain. Nous avons encore quelques jours pour le préparer, mais cela va très bien».

Ce n’est pas le hasard que Doris Vincent nous a conduits au trou numéro 7, alors que celle qui sera son adjointe pour la prochaine saison, Virginie Savard, était sur place pour tondre le vert. Celle-ci utilisait justement la nouvelle acquisition du Club de golf de Chibougamau-Chapais, soit une nouvelle tondeuse qui servira principalement à la tonde des verts. Tout sourire, Virginie en profitait pour nous montrer les paniers de verdure presque plein, alors qu’elle n’avait même pas complété la tonde de ce vert.

En plus de Virginie, deux étudiants donneront aussi un coup de main à Doris Vincent au cours de l’été ainsi que Robert Larochelle. Lors de notre visite vendredi dernier, quelques joueurs profitaient du beau soleil pour frapper quelques balles. « Les drapeaux ne sont pas encore sur les verts, mais cela devrait être fait pour le 23 mai », ajoutait en terminant Doris Vincent.