Les Intrépides fêtent leurs nouveaux membres de 80 ans

En janvier dernier, comme à chaque année, le club de l’âge d’or Les Intrépides de Chibougamau a organisé une grande fête pour souligner les membres de leur groupe qui ont atteint l’âge de 80 ans.

Facilement reconnaissables à leur fleur à la boutonnière, ils étaient seize personnes, dix femmes et six hommes, à recevoir des cadeaux de la Ville de Chibougamau représentée par la conseillère Nichèle Compartino et de la représentante du député Denis Lamothe, Monique Biron, ainsi qu’un présent de la part de la députée fédérale, Sylvie Bérubé. Après la lecture d’un magnifique texte sur l’importance de vieillir en beauté et un succulent repas préparé par Jonathan Ross, une cérémonie amicale a eu lieu.

C’est nul autre que le président des Intrépides de Chibougamau, Rémi Beaupré, qui a agi comme maitre de cérémonie. C’est avec beaucoup de fierté qu’il a invité les récipiendaires à se présenter pour recevoir leurs présents.

À tour de rôle, Alain Bussière, Claudette Côté, Ghislaine Desrosiers, Jean-Claude Duchesne, Marthe Frenette Boivin, Jean-Marc Gagnon, Claude Gaudreault, Jean-René Gauthier, Cécile Girard, Régine Guindon, Antonine Jobin, Réjeanne Lalancette Boily, Norman Martin, Hélène Ross, Doris Thériault et Ginette Tremblay ont été chaudement applaudis alors qu’ils recevaient les félicitations des dignitaires.