Lancement du balado culturel Fabriqué à la Baie-James

Le jeudi 6 février se tiendra le lancement du tout premier balado culturel jamésien intitulé Fabriqué à la Baie-James. L’évènement, organisé sous forme de 5 à 7, aura lieu à la Galerie d’Art AU, située à Matagami.

Ce projet, coordonné par l’Administration régionale Baie-James (ARBJ), est animé par deux artistes professionnelles de la région : Stéfanie Thompson et Stacy-Ann Oliver. À travers des discussions, ce balado met en lumière les réalités culturelles et artistiques propres à la Baie-James ainsi que les richesses qu’offre cette région.

Lors du lancement, un épisode spécial sera enregistré en direct devant le public présent. L’évènement comprendra également une partie protocolaire suivie d’un cocktail où boissons et bouchées seront offertes.

Selon Stéphanie Brousseau, agente de développement culturel numérique et conseillère en communication à l’ARBJ, « au lieu de procéder à une présentation classique avec un PowerPoint, nous avons choisi de faire vivre l’expérience d’un balado en direct. Les deux animatrices expliqueront au public la nature du projet, les étapes de production ainsi que les aspects techniques de cette expérience. Cela permettra également de montrer l’envers du décor et de donner un aperçu concret du produit final. »

Elle ajoute que cet évènement constitue « un rendez-vous incontournable pour les curieux et pour ceux qui accordent une importance particulière à la culture. Il s’agit d’une occasion unique de médiation culturelle et de renforcer les liens avec les artistes régionaux. »

Un balado à l’image de la Baie-James

Fabriqué à la Baie-James propose une immersion dans la richesse culturelle de la région. Chaque épisode met en avant des aspects uniques de la vie culturelle locale et explore des thèmes variés comme la médiation culturelle, les démarches artistiques, le financement des projets, la pratique artistique amateur ou encore l’influence du territoire sur la création.

Le balado donne également la parole à des artistes, artisans et autres invités de la région, qui partagent leurs expériences et leurs visions. L’objectif est de révéler au grand public la vitalité culturelle de la Baie-James, en mettant en avant les initiatives et les talents locaux.

Première saison

La première saison est composée de quatre épisodes, chacun d’une durée d’environ une heure. Ces épisodes seront disponibles dès le jeudi 6 février 2025, en format audio et vidéo sur la plateforme 49-55e culturel. Les versions audios seront également accessibles sur plusieurs plateformes populaires, notamment Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Ausha, Amazon Music et Deezer.

Origines du projet

Le projet a été initié par l’Administration régionale Baie-James en mars 2024. Selon Stéphanie Brousseau, « les premières étapes ont eu lieu au printemps dernier. Stéfanie Thompson, artiste-peintre professionnelle de Matagami, et Stacy-Ann Oliver, agente de développement culturel à Lebel-sur-Quévillon, se sont jointes à moi pour donner vie à ce projet. Nous sommes parties de zéro et avons développé l’idée ensemble. »

Au fil des mois, une direction claire a été donnée au projet. Une formation a également été suivie avec un professionnel en marketing spécialisé en balado. Cette formation combinait théorie et pratique, incluant des aspects techniques tels que l’utilisation d’un microphone et la préparation d’un enregistrement. « Nous avons consacré beaucoup de temps et d’efforts pour parvenir à cette production. Il a fallu développer des compétences, mais aussi travailler sur les contenus pour s’assurer qu’ils reflètent fidèlement l’identité culturelle de la région », ajoute-t-elle.

Un outil de médiation culturelle

Ce balado s’inscrit dans une démarche plus large de médiation culturelle. En mettant en avant les talents locaux et les initiatives régionales, il vise à renforcer les liens entre les artistes et le public, tout en contribuant à la diffusion des richesses culturelles de la Baie-James.

Avec le lancement de Fabriqué à la Baie-James, la région franchit une nouvelle étape dans la promotion de son patrimoine artistique et culturel. Ce projet innovant témoigne de la volonté de valoriser et de partager les réalités culturelles d’un territoire unique.

Pour tous ceux qui s’intéressent à la culture et souhaitent découvrir la diversité artistique de la Baie-James, cet évènement représente une opportunité à ne pas manquer.