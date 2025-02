La nouvelle PDG de l’Association minière arrive dans la tourmente des tarifs douaniers

La nouvelle présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec (AMQ), Emmanuelle Toussaint, l’avoue d’emblée : son entrée en poste coïncide avec l’imposition de tarifs douaniers de 25 % par l’administration du président Trump le 1er février prochain. Des tarifs qui auront des impacts majeurs pour plusieurs sociétés minières.

« Effectivement, cette imposition de tarifs aura des impacts négatifs sur la compétitivité de certaines, voire plusieurs sociétés minières. Cela dépend du pourcentage d’exportation des sociétés minières vers les États-Unis. Cela peut donc prendre différentes formes pour les minières. C’est une priorité pour l’AMQ », explique en entrevue madame Toussaint.

La nouvelle PDG ajoute que l’AMQ donc être en mode alternative à ces tarifs douaniers. « Les sociétés minières touchées doivent-elles absorber ces tarifs ou les inclure dans les tarifs ? Est-ce qu’il faut développer de nouveaux marchés pour les produits miniers ? », questionne-t-elle.

Elle ajoute avoir beaucoup de discussions avec les membres de l’Association minière du Québec, mais également avec les instances politiques. Cependant, Mme Toussaint a un atout dans sa manche. Elle cumule une douzaine d’années d’expérience dans le milieu de l’électrification des transports, occupant les fonctions de vice-présidente, commercialisation, pour Cléo Innovations, une filiale d’Hydro-Québec, ainsi qu’auparavant celles de vice-présidente affaires juridiques, règlementaires et publiques pour Prevost et Nova Bus, divisions du Groupe Volvo. « Lorsqu’il y a eu les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium, il y a quatre ans, j’ai été très active sur les impacts par le biais de mes fonctions. J’avoue que c’est une période assez active. »

La nouvelle PDG est entrée en poste le 13 février dernier. Même si elle a déjà touché au secteur minier via ses fonctions pour Cléo Innovations, une filiale d’Hydro-Québec, et pour Nova Bus, divisions du Groupe Volvo, elle découvre un secteur d’activités encore plus vaste. « C’est ma première fois dans l’industrie minière. Je connaissais surtout celle-ci via les minéraux critiques et stratégiques (MCS). J’ai participé aussi à des conseils d’administration où il y a des comités pour la filière batterie. »

Elle découvre également tout le potentiel minier de la région du Nord-du-Québec et son engagement en développement durable, l’une de ses passions.

Selon l’AMQ, l’industrie minière génère 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec. « Je réalise à quel point les mines sont importantes avec leurs projets.

Je constate également tous les efforts faits en développement durable, pour l’environnement et pour la lutte aux gaz à effet de serre (GES). »

Entrée en fonction

Questionnée sur son entrée en fonction, elle affirme que le tout s’est passé rapidement avec des activités déjà planifiées pour l’ex-PDG, Josée Méthot, et des rencontres notamment avec des partenaires. « L’équipe m’a réservé un très bel accueil. C’est très stimulant. J’apprends à découvrir l’industrie minière », souligne Emmanuelle Toussaint.

Elle ajoute que le secteur minier du Québec est important au niveau socioéconomique et est un incontournable tant pour la transition énergétique que la décarbonation. L’industrie minière québécoise aspire, affirme-t-elle, à devenir un chef de file en développement minier durable.

25 ans d’expérience

Mme Toussaint possède plus de 25 ans d’expérience en gestion dans les secteurs privés et publics. En plus de ses emplois chez Cléo Innovations et Novabus, elle a travaillé pour différentes organisations issues des milieux manufacturier, médical, aérospatial, informatique, biotechnologique, municipal et universitaire.

Elle a aussi été nommée dans le Top 100 des femmes les plus influentes du Canada en 2021 par WXN, le Réseau des femmes exécutives et a été reconnue comme l’une des Top Women Leaders en Amérique du Nord.

Madame Toussaint détient un baccalauréat en droit et un certificat en administration de l’Université Laval. Avocate, elle est membre du Barreau du Québec. La nouvelle PDG de l’AMQ a donc un parcours professionnel très riche.

Catalyseur de l’industrie minière

Le président du conseil d’administration, Jean-Baptiste Dromer, a d’ailleurs souligné l’arrivée de Mme Toussaint, mais également le legs de l’ex-PDG. « Nous sommes fiers d’accueillir Mme Toussaint à la tête de l’AMQ. Nous exprimons notre profonde gratitude à Mme Josée Méthot, qui a dirigé l’AMQ avec dévouement et excellence pendant de nombreuses années, contribuant significativement à promouvoir une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante. »

Il ajoute que l’AMQ continuera d’être reconnue comme le catalyseur de l’industrie minière, inspirant ses membres à adopter une démarche éthique et à respecter les plus hauts standards environnementaux, sociaux et de gouvernance.