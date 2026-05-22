La Mine d’Or sauvée in extremis – FaunENord reprend le flambeau

À l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de La Mine d’Or, l’organisme FaunENord, entreprise d’économie sociale engagée dans le développement durable et la protection de l’environnement, annonce la prise en charge de la friperie communautaire pour une période indéterminée. Cette entente permettra d’assurer la continuité des activités de l’organisme, tout en ouvrant la porte à de nouveaux projets liés au réemploi et à l’économie circulaire dans la région.

Par cette décision, FaunENord prendra désormais la responsabilité de la gestion de La Mine d’Or afin de maintenir les services offerts à la population et d’élargir progressivement les activités déjà en place. L’annonce survient dans un contexte où l’avenir de la friperie demeurait particulièrement fragile depuis un certain temps.

Organisme d’économie circulaire

« La Mine d’Or représente un organisme d’économie circulaire important dans la région. Son travail dans le réemploi, la réduction de la consommation et l’économie sociale occupe une place essentielle dans la communauté. L’équipe de FaunENord ne pouvait accepter l’inaction devant une éventuelle fermeture », indique l’organisme sur sa page Facebook.

FaunENord a donc choisi de travailler avec l’équipe déjà en place afin d’assurer la poursuite des opérations de cet acteur bien connu de l’économie circulaire en Eeyou Istchee Baie-James. L’organisme considère cette démarche comme une suite logique de sa mission régionale en environnement et en développement durable.

« Cette action s’inscrit dans la vision de FaunENord, qui poursuit son objectif de devenir un pôle de référence en développement durable. Ce projet structurant favorisera la mise en place de nouvelles initiatives visant à renforcer les pratiques d’économie circulaire en Eeyou Istchee Baie-James, selon les besoins exprimés dans la communauté », précise également l’organisation.

Expertise développée depuis plus de vingt ans

Fondé en 2001, FaunENord menait au départ des activités de sensibilisation et de partage de connaissances auprès de la population de Chibougamau et de Chapais. Au fil des années, l’organisme a développé plusieurs champs d’expertise liés à l’écologie, à la gestion environnementale et à la valorisation des matières résiduelles.

Aujourd’hui, FaunENord participe à différents projets touchant l’économie circulaire, le réemploi et la récupération de matières. L’organisme souhaite maintenant mettre à profit ses installations, son personnel qualifié ainsi que son expérience afin d’assurer la pérennité de La Mine d’Or et de diversifier les services offerts à la population.

Cette nouvelle responsabilité s’ajoute aux autres secteurs d’activités déjà couverts par FaunENord, notamment l’expertise-conseil en environnement, les projets d’acquisition de connaissances scientifiques et les activités de sensibilisation portant sur la faune, la flore, les produits forestiers non ligneux (PFNL) ainsi que l’agriculture nordique.

Situation financière devenue préoccupante

Avant cette entente, La Mine d’Or traversait une période particulièrement difficile sur le plan financier et administratif. Les déficits accumulés au cours des dernières années compliquaient les opérations quotidiennes de l’organisme.

« Depuis quelques années, les états financiers affichaient des déficits et l’administration rencontrait plusieurs difficultés financières », explique Pascale Masson-Trottier, directrice générale de FaunENord.

L’intervention de FaunENord permettra ainsi de maintenir un service largement utilisé dans la communauté. La population pourra continuer d’accéder à des vêtements, de la vaisselle, des meubles, des électroménagers, des jouets ainsi qu’à divers articles de cuisine, à faible cout.

Selon Pascale Masson-Trottier, les entreprises d’économie circulaire doivent composer avec plusieurs réalités particulières dans le Nord-du-Québec.

« À Chibougamau, ce type d’entreprise fait face à différents défis. Il demeure important de sensibiliser davantage la population à l’importance des objets de seconde main pour l’environnement. Le réemploi de ces articles contribue directement à réduire les déchets et l’enfouissement », souligne-t-elle.

Une vente évitée

La directrice générale de FaunENord mentionne également que l’absence d’intervention aurait pu mener à une restructuration beaucoup plus importante des activités de La Mine d’Or.

« Initialement, un projet prévoyait la vente de l’immeuble au secteur privé. Les revenus générés par cette transaction auraient permis à La Mine d’Or de poursuivre temporairement ses activités comme locataire. En prenant le leadership de l’OSBL, nous évitons cette vente.

L’organisation conserve ainsi son bâtiment et poursuit ses services auprès des citoyens pour plusieurs années », explique-t-elle.

Cette opération de relance permet également aux quatre employés de La Mine d’Or de conserver leur emploi.

« Cette collaboration entre FaunENord et La Mine d’Or assure le maintien d’un service important d’économie circulaire dans la région. Dans un contexte de forte consommation, la réutilisation des objets prend une place grandissante afin d’éviter que plusieurs articles terminent leur parcours dans les sites d’enfouissement », conclut Pascale Masson-Trottier.