Des jeunes de Chibougamau joueront pour l’équipe Haut-du-Lac

La nouvelle équipe de soccer élite du haut du Lac-Saint-Jean, basée à Saint-Félicien, ouvre de nouveaux horizons pour les jeunes talents de Chibougamau. À la suite d’un partenariat stratégique, cinq jeunes de Chibougamau intègrent cet été les rangs de deux équipes du Haut-du-Lac.

C’est grâce à une collaboration entre les clubs de soccer de Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, que des jeunes de la région pourront désormais évoluer dans un circuit plus compétitif de haut niveau sans avoir à s’exiler vers les grands centres comme Alma, Saguenay, voire même Montréal et Ottawa. Le nouveau club, baptisé club Haut-du-lac et basé à Saint-Félicien, permettra à des jeunes de vivre cette compétition tout en limitant leurs déplacements.

Le club évolue dans la Ligue de développement interrégional, une ligue qui est gérée par l’association de soccer de la ville de Québec. Pour cette première saison, trois équipes ont été formées : deux féminines, U13 et U14, et une masculine, U13. Les premiers matchs ont déjà été joués contre Saguenay et Québec et les clubs du Haut-du-lac n’ont rien à envier à leurs adversaires. La majorité des matchs locaux de la formation du nord du Lac-Saint-Jean seront joués à Saint-Félicien puisque c’est la seule ville du secteur à posséder un terrain de soccer à 11 joueurs. Les organisateurs ont d’ailleurs l’ambition de pouvoir offrir d’autres catégories dans l’avenir afin d’éviter que les jeunes ne délaissent le sport en vieillissant.

Pour Jérémie Perron, directeur technique du Club de soccer de Chibougamau, ce partenariat agit comme un « poste satellite » permettant aux jeunes de toucher au haut niveau du soccer sans l’exil immédiat vers Alma ou Saguenay. « Sur les neuf jeunes chibougamois ayant participé aux détections hivernales au Saguenay, cinq ont officiellement rejoint les rangs de l’Association du Lac. Parmi eux, quatre joueuses évoluant dans la catégorie U14 féminine et un joueur au sein de l’équipe U13 masculine. »

Concilier distance et performance

Faire partie d’une équipe à plus de deux heures de route représente un défi logistique de taille. Le club s’entraine deux fois par semaine avec des matchs presque tous les weekends. Pour aider les parents, Jérémie Perron va lui-même assurer l’entrainement de ces cinq recrues une fois par semaine à Chibougamau, en suivant la planification des entraineurs du club du Haut-du-Lac. « Ce sont des jeunes qui rêvent de soccer et qui aspirent à un niveau plus compétitif au moment de l’adolescence », souligne M. Perron, tout en saluant les sacrifices des parents qui acceptent de faire la route pour les matchs et certains entrainements.

Club Chibougamau

L’organisation de Chibougamau connait encore cette année un engouement hors du commun avec plus de 260 jeunes inscrits, ce qui est excellent pour une population comme celle de Chibougamau. Jérémie Perron pense que le club a atteint son nombre optimal de joueurs et que l’objectif actuel est de maintenir un bon service ainsi que la formation d’entraineurs et d’arbitres qualifiés.

Pour ce qui est du nouveau terrain synthétique, il nous mentionne ceci : « Nous ne pouvons pas encore l’utiliser. Il y a encore de petits travaux de finition à faire. La Ville est en train de les effectuer justement. Nous n’avons pas de date, mais c’est imminent. C’est la … c’est vraiment pour bientôt. »