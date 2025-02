Cygnus Metals acquiert des terrains près de Chibougamau et renforce ses ressources

L’achat de terrains supplémentaires situés à proximité de son projet de cuivre-or Chibougamau augmente la superficie totale des propriétés de Cygnus à 282 km2 soit 50 % de son portefeuille. Cela permet également à la société minière d’augmenter ses ressources minérales.

En entrevue, le président et directeur général de Cygnus basé au Canada, Ernest Mast, souligne l’un des grands avantages de ces acquisitions. « Elles nous donnent la possibilité de faire l’exploration et d’étudier les terrains avec peu d’exploration. Si nous trouvons un autre gisement comme Corner Bay, ça augmentera l’inventaire des ressources significativement. »

Propriétés très prometteuses

Les nouveaux secteurs jalonnés s’ajoutent à un portefeuille de propriétés très prometteur qui n’a pas fait l’objet de travaux d’exploration modernes limités au cours des 20 dernières années, affirme la société minière.

« Le projet de cuivre-or de Chibougamau possède des ressources minérales mesurées et indiquées de 3,6 Mt à 3,0 % ÉqCu et des ressources minérales présumées de 7,2 Mt à 3,8 % ÉqCu1. Le district de Chibougamau est un terrain minéral de classe mondiale avec un fort potentiel de découvertes supplémentaires; la production historique s’élève à plus de 945 000 tonnes de cuivre et 3,5 millions d’onces d’or réparties entre 16 anciennes mines en production. »

Augmentation de 50 % du portefeuille

Grâce à ses transactions, la minière précisait qu’elle a augmentait de 50 % son portefeuille de propriétés sur le projet de cuivre-or Chibougamau. Elle affirme avoir acquis les nouveaux claims à un cout minime puisqu’il s’agit de nouveaux claims jalonnés et ouverts entourant immédiatement le projet existant.

« L’expansion de notre portefeuille de propriétés augmente la valeur potentielle du projet et témoigne de notre forte conviction quant à l’immense potentiel d’exploration et de croissance des ressources », mentionne David Southam, président exécutif de Cygnus Metals.

Ajout de deux foreuses à diamant

« L’objectif de l’ajout de celles-ci est l’augmentation des ressources minérales proches des zones minéralisation connues», précise Ernest Mast.

Cygnus Metals a indiqué que ces deux foreuses au diamant étaient sur le point d’arriver sur le site dans le cadre de la stratégie visant à accroitre les ressources et à tester des cibles d’exploration sur les sites existants.

Elles devraient être mises en service (vers la mi-janvier), « ciblant à la fois la croissance des ressources et les cibles prioritaires d’exploration des sites existants, ce qui permettra de soutenir un flux important de nouvelles en 2025 avec des mises à jour et des résultats de forage continus ».

Avantages du projet

Cygnus Metals souligne que le projet comporte de nombreux avantages dont « une usine de traitement de 900 000 tpa, la seule infrastructure de broyage dans un rayon de 250 kilomètres ».

Autres avantages du projet cuivre-or de Chibougamau selon elle, « le district dispose également d’excellentes infrastructures avec une ville minière locale, un centre moderne de formation de la main-d’œuvre minière, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une ligne hydroélectrique de 25 kV vers le site de traitement ».

Prochaines étapes

Quelles sont les prochaines étapes pour le projet cuivre-or de Chibougamau et qu’est-ce qui attend la minière en 2025 ? « En même temps que la programme d’exploration, c’est de faire avancer l’étude d’impact environnemental et social en cours avec une étude de ligne de basse et autres travaux environnementaux. Nous voyons 2025 avec l’anticipation d’avoir du succès dans l’exploration et de faire avancer notre projet dans une forme significative », affirme le président et directeur général de Cygnus basé au Canada.

Soulignons que Cygnus Metals a annoncé avoir récemment finalisée sa fusion transformatrice avec Doré Copper Mining Corporation, « créant ainsi un nouvel acteur de premier plan dans le secteur des minéraux critiques, avec une concentration stratégique sur les actifs à haute teneur en cuivre et en lithium au Québec ».