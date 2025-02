Collecte de sapins de Noël le 16 janvier – Noël recyclé : un pas pour l’environnement

Le jeudi 16 janvier, les citoyennes et citoyens de Chapais sont invités à recycler leur arbre de Noël en les déposant simplement sur le bord de la rue. Un geste qui peut paraitre simple, mais qui est un pas important pour l’environnement, affirme le maire de Chapais, Jacques Fortin.

Il est important de préciser que l’inscription est obligatoire avant le 14 janvier au 418 745-2511 poste 30236. Les consignes à respecter sont simples : s’assurer de retirer toutes les décorations (guirlandes, boules, crochets, etc.) et déposer le sapin en bordure de la rue le matin de la collecte.

Une tradition depuis belle lurette

En entrevue, le maire de Chapais Jacques Fortin affirme que cette collecte de sapins de Noël existe depuis très longtemps à Chapais.

« Je ne saurais vous dire [depuis combien de temps cela existe], j’étais enfant et la municipalité ramassait les sapins de Noël. Mais les mœurs ont évolué. Tout petit, le sapin de Noël allait directement au dépotoir où il était coupé pour en faire du bois de chauffage. »

Que devient votre sapin ?

Les sapins de Noël récupérés ont une seconde vie grâce à cette collecte, une seconde vie non seulement apportant des bénéfices environnementaux, mais également une seconde vie en énergie. « Aujourd’hui à Chapais, on les apporte à l’usine de cogénération Nexolia où ils sont broyés et ensuite incinérés afin de faire de l’énergie. Les cendres recueillies de ces arbres sont acheminées sur un site de revitalisation », mentionne le maire.

Questionné sur l’importance et l’utilité du geste, le maire estime que cela va de soi. « Pourquoi ne pas le faire? Nous pouvons [grâce à la collecte] les recycler et créer quelque chose de positif au lieu d’aller les enterrer et ne rien faire avec cette ressource. »

Un conseil municipal engagé

Questionné sur la place que prend l’environnement dans les décisions du conseil municipal de Chapais, le maire Fortin mentionne que celui-ci est une valeur importante pour le conseil et, par le fait même, pour la communauté. « L’environnement est un facteur très important pour le conseil municipal et la ville, nous nous efforçons depuis déjà plusieurs années à pratiquer et valoriser une économie plus verte et cette collecte le démontre clairement. »

Une récolte moins abondante

Le maire Jacques Fortin ajoute que la collecte est une pratique qui est très appréciée de la part des concitoyens. Toutefois, la récolte de sapins a changé au fil des ans. « Cependant, bien que le nombre de sapins naturel récolté aux maisons soit de beaucoup réduit avec les années, je m’engage à ce que cette collecte continue tant que je serai maire de la ville de Chapais. »

Économie circulaire

Le maire Fortin englobe cette collecte dans une perspective beaucoup plus large, soit celle de l’économie circulaire.

« C’est un service rendu aux citoyens. De plus, nous pouvons donner une 2e et 3e utilité à ces arbres, cela démontre l’avantage de ce qu’est l’économie circulaire. »

Rappelons que le 10 décembre dernier, le journal publiait un article concernant l’économie circulaire dans la région. Quatre sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) annonçaient s’unir pour développer l’économie circulaire pour le Nord-du-Québec. Le Fonds jamésien offre une aide financière, notamment pour les petites et moyennes PME.

L’objectif du Fonds jamésien en économie circulaire, provenant de la Société du Plan nord, dispose d’une enveloppe de 520 000 $ et vise à stimuler les initiatives en matière d’économie circulaire dans le Nord-du-Québec.