Chibougamau, Chapais et Lebel-sur-Quévillon aux Assises de l’UMQ 2026

Les élus de la Baie-James ont participé cette semaine aux Assises de l’UMQ à Québec, un rendez-vous majeur du monde municipal québécois.

Les Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec se sont tenues cette semaine, de mercredi à vendredi, au Centre des congrès de Québec, réunissant des centaines de municipalités provenant des quatre coins de la province. Grandes villes, petites communautés et municipalités nordiques se sont retrouvées dans la Capitale-Nationale afin d’échanger sur les grands enjeux qui façonnent actuellement la politique municipale québécoise.

Des délégations de Chibougamau, Chapais et Lebel-sur-Quévillon étaient présentes sur place pour participer aux nombreux ateliers, conférences et rencontres organisés dans le cadre de cette 104e édition des Assises.

Pour les élus jamésiens, l’objectif était de s’inspirer des réussites vécues ailleurs au Québec, débattre de certains enjeux municipaux et découvrir de nouvelles façons de faire afin de ramener idées, questionnements et pistes de solution dans leurs conseils municipaux respectifs.

Conférences politiques et échanges sur les grands enjeux

Pendant trois jours, les rencontres et conférences se sont succédé à un rythme soutenu. Les participants ont notamment pu assister à des présentations des chefs des partis provinciaux, qui ont exposé les approches et orientations de leurs formations politiques face aux grands enjeux municipaux abordés durant les Assises. Le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, ainsi que Francis Verreault-Paul, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, ont également pris la parole dans le cadre de différentes conférences et rencontres thématiques.

Un des moments marquants de l’événement a été la conférence portant sur la fiscalité municipale, particulièrement appréciée des élus, notamment ceux de la Baie-James. Animée par les anciens ministres des Finances Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau, la présentation a permis d’aborder les grands enjeux liés au financement des municipalités et aux défis économiques auxquels elles font face.

Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux majeurs auxquels font face les municipalités tels que la croissance limitée des revenus, l’état des infrastructures, la pression sur les services publics, l’itinérance, sans oublier les impacts des aléas climatiques. Les élus ont également réfléchi aux façons de mieux positionner les municipalités dans un contexte économique et budgétaire en constante évolution.

Une programmation riche et diversifiée

Les ateliers couvraient une vaste gamme de sujets, allant des changements climatiques à l’accès au logement, en passant par les loisirs, l’immigration, l’eau potable, les ressources humaines, l’inflation, l’itinérance et la santé mentale. Afin de maximiser leur présence, les membres des conseils municipaux se répartissaient les conférences pour ensuite partager les informations recueillies avec leurs collègues.

Sur le terrain, plusieurs élus ont souligné à quel point la réalité municipale varie énormément d’une ville à l’autre. Les enjeux diffèrent selon la taille des communautés, leur situation géographique, leur économie locale, la composition démographique ou encore leur réalité sociale, ce qui oblige souvent les municipalités à adopter des approches adaptées à leur propre contexte.

En parallèle des conférences, les Assises offraient aussi de nombreuses occasions de réseautage. Une grande salle d’exposition regroupait des centaines d’entreprises et d’organisations spécialisées dans différents domaines municipaux : contrôle animalier, tourisme, infrastructures sportives, technologies, gestion des eaux ou encore services d’urgence.

Chibougamau et le Nord-du-Québec à l’honneur

Le Nord-du-Québec a été mis à l’honneur jeudi lors de la cérémonie d’ouverture des Assises, alors que l’ancienne mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a reçu le titre de membre honoraire de l’UMQ 2026. Une reconnaissance bien méritée qui souligne ses 20 années d’implication en politique municipale, dont 16 à la tête de la Ville de Chibougamau.

Visiblement émue, Mme Cyr a profité de l’occasion pour rappeler l’importance du Nord-du-Québec dans le développement de la province, réaffirmant avec conviction que « le futur est dans le Nord ». Elle a également insisté sur la nécessité pour le gouvernement et les grandes instances québécoises de mieux reconnaître les réalités, les besoins et le potentiel du territoire nordique. Toutes nos félicitations à Mme Cyr pour cet honneur qui fait rayonner la région partout sur le territoire provincial.

L’urgence d’agir

Sous le thème « Urgence d’agir! », cette édition 2026 des Assises mettait l’accent sur la nécessité pour les municipalités de collaborer, d’innover et de renforcer leur rôle face aux transformations économiques, sociales et environnementales qui touchent actuellement le Québec.

Les participants ont quitté Québec avec de nouvelles idées, de nouvelles pistes de réflexion et la conviction que les municipalités devront continuer de jouer un rôle central dans les prochaines années afin de bâtir des communautés plus résilientes, durables et adaptées aux réalités de demain. Si les défis à relever demeurent nombreux et complexes, les élus du Québec, et particulièrement ceux de la Baie-James, ont démontré leur volonté de les affronter de façon concrète, proactive et collaborative.