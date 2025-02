Chantiers Chibougamau est officiellement propriétaire des actifs d’Interfor

C’est maintenant officiel : l’entreprise Chantiers Chibougamau est le nouveau propriétaire des actifs d’Interfor. Ce sont environ 300 employés de quatre unités opérationnelles qui joignent les rangs de Chantiers Chibougamau. L’année 2025 s’annonce occupée, en ajoutant, entre autres, de possibles impacts de tarifs douaniers.

Rappelons que le 16 octobre dernier, Chantiers Chibougamau concluait une entente majeure avec la Corporation Interfor pour l’achat des actifs québécois et leur intégration au sein de l’entreprise de Chibougamau pour un montant de 30 M $. Ces actifs sont trois unités opérationnelles à Val-d’Or en Abitibi-Témiscamingue et une unité à Matagami.

« Nous avons signé l’achat des actifs québécois d’Interfor devant le notaire aujourd’hui [10 janvier] signifiant la clôture de la transaction. Dès lundi, nous serons propriétaires. Nous rencontrerons les travailleurs et travailleuses de ces unités. Nous nous assurerons qu’ils et elles bénéficient des avantages comme une couverture d’assurance par exemple ou encore leurs besoins de base. Nous prévoyons une mise en place plus complète au cours des prochaines semaines », explique Frédéric Verreault, directeur exécutif, développement corporatif chez Chantiers Chibougamau.

Situation particulière

M. Verreault mentionne que la conclusion de cette transaction d’achat survient à un moment difficile pour les travailleurs et travailleuses des unités opérationnelles anciennement d’Interfor.

« Il n’y a aucune opération forestière sur aucun des trois sites de production depuis les mois d’octobre et de novembre. Les trois usines sont en arrêt de production. D’ici une semaine ou deux, nous allons évaluer le potentiel de chacun des sites afin d’informer les travailleur.euses sur ce qui va se passer. »

Quel est l’échéancier pour remettre le tout en marche ? « Il y a plusieurs éléments à prendre en ligne de compte. Dans quel ordre les unités seront-elles relancées par exemple. C’est pourquoi nous nous donnons un horizon de quelques semaines pour faire le point », ajoute Frédéric Verreault.

Collaboration souhaitée

L’une des premières actions de Chantiers Chibougamau sera notamment administrative en lien l’intégration des systèmes informatiques. Et il y aura bien sûr les informations à donner à ces nouveaux travailleur.euses de Chantiers Chibougamau afin d’assurer le maintien et le déploiement des unités opérationnelles.

« Nous comptons sur la collaborations des travailleurs et des travailleuses, mais également sur celle des syndicats et des équipes de gestion. C’est certain que c’est une période intense autant pour ces personnes que pour Chantiers Chibougamau », précise Frédéric Verreault.

Rappelons que Chantiers Chibougamau a ainsi fait l’acquisition de l’ensemble des activités québécoises d’Interfor, soit les scieries de Matagami et de Val-d’Or ainsi que les opérations forestières qui s’y rattachent, de même que l’usine de Sullivan à Val-d’Or. Parmi ces unités, on compte une unité spécialisée en transformation de planche de bois en base de lit.

En octobre dernier, M. Verreault mentionnait au journal que cette acquisition permettait de sécuriser et d’intégrer une plus grande part de matière dans toutes ses activités de transformation, des matériaux de construction jusqu’à la pâte kraft et l’énergie.

Tarifs douaniers et volumes de bois

Lorsque questionné sur les projets 2025 de Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault explique que la priorité no 1 de l’entreprise est bien sûr l’intégration la plus fluide possible des actifs d’Interfor au sein de Chantiers Chibougamau ainsi que celle des travailleur.euses. Les 300 travailleurs s’ajoutent au personnel de Chantiers Chibougamau portant les effectifs à environ 1 800 travailleur.euses.

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autres défis à relever touchant notamment les volumes de bois et l’arrivée de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis le 20 janvier prochain.

« Les impacts des feux de forêt de 2023 se font encore sentir de façon très importantes via la baisse des volumes de bois disponibles pour la transformation. C’est un grand défi forestier. Parmi les défis positifs, il y a l’engouement ressenti envers la construction modulaire que nous avons réalisée à Chibougamau. »

Cette construction de logement modulaire en bois massif de Chantiers Chibougamau consiste en des modules préfabriqués et assemblés pour créant de nouveaux édifices et des logements, comme Les Pavillons du 49e.

Notons également le marché de la pâte Kraft qui était favorable en 2024. « Reste à voir pour 2025 », souligne M. Verreault.

Un chaos à surveiller

Frédéric Verreault qualifie de « chaos » tout ce qui se passe depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Le nouveau président, qui entrera en fonction le 20 janvier prochain, multiplie depuis son élection les déclarations fracassantes concernant notamment des tarifs douaniers de 25 %. Une situation que Chantiers Chibougamau surveille de très près puisque 50 % des ventes de la production d’usines se font aux États-Unis.

« Nous avons des conversations soutenues et concrètes avec le gouvernement du Québec et avons eu plusieurs rencontres avec la ministre Christine Fréchette, la Caisse de dépôt et de placement du Québec et Investissement Québec. Je peux affirmer que le premier ministre, François Legault, et la ministre Fréchette sont très proactifs dans ce dossier » conclut Frédéric Verreault sur ce dossier d’actualités touchant notamment Chantiers Chibougamau.