Âgée de 15 ans, Maryane Gagnon participe à l’écriture de la chanson de Shawn Jobin

Maryane Gagnon est l’une des jeunes qui a participé à l’écriture de Jusqu’au bout, une chanson produite par le rappeur Shawn Jobin, en exclusivité, pour les Journées de la persévérance scolaire (JPS) du Nord-du-Québec. L’étudiante de 15 ans qui fréquence l’école Le Filon de Chapais garde un souvenir impérissable de cette expérience musicale.

Une aventure qui a débuté en novembre dernier et qui s’est terminée au milieu de janvier. « J’ai participé à l’écriture de la chanson avec Andrée-Ann Meunier. Tout a été fait à distance avec l’artiste », raconte-t-elle.

Pour elle, la chanson Jusqu’au bout raconte que, si on désire réaliser les objectifs de vie qu’on s’est fixés, il faut, avant tout, persévérer. « C’est en résumé, le message qu’on livre dans cette œuvre musicale. Pour atteindre nos rêves, il faut persister sans désespérer », ajoute-t-elle.

Pour Maryane Gagnon, l’écriture de la chanson fut une première expérience du genre.

Partout au Québec

La 21e édition des JPS se tient, partout au Québec, du 10 au 14 février 2025. Elles visent à mettre en lumière les efforts et la persévérance derrière chaque accomplissement, rappelant que la persévérance fait toute la différence. « Tout au long de cette semaine, on soulignera de différentes façons l’importance de chaque geste qui soutient le parcours des jeunes, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Que ce soit par un mot d’encouragement, un soutien concret ou simplement en étant là, chaque geste compte et aide à construire leur réussite », peut-on lire sur le site Web des JPS.

Origine des JPS

Nées en 2004 dans la Montérégie, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) avaient pour objectif la mobilisation et la sensibilisation pour valoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. En 2024, on a souligné le 20e anniversaire des JPS dans les quatre coins du Québec.

« Les JPS sont propulsées par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) via les 17 régions du Québec et au Nunavik également. Elles se tiennent toujours, chaque année, dans la troisième semaine de février, une période décisive dans l’année scolaire où les élèves et les étudiants font face à une baisse d’énergie », explique Mélanie La Rocque, agente en développement pour le Groupe neurones.

« Les JPS arrivent à un bon moment. Elles offrent une tribune à la communauté québécoise pour encourager et motiver les jeunes qui peuvent vivre, à ce temps-là de l’année, une petite baisse dans leur motivation. »

La persévérance fait toute la différence

L’édition 2025 des JPS a pour thématique La persévérance fait toute la différence. La campagne met en lumière les efforts et les tentatives qui vont mener aux accomplissements.

« Parfois, on a un projet en tête et certains commettent des erreurs. Même si on tombe, il est possible de se relever. Pour chaque réussite, il y a des heures, voire des semaines et des mois que l’on investit. »

Toute la population peut participer aux JPS de différentes façons. « On peut, entre autres, utiliser les messages audiovisuels qui seront diffusés en les partageant sur nos réseaux sociaux. J’invite les gens, dans ce cas, à ajouter le mot clic #JPS2025. On peut également parler des Journées de persévérance dans nos interventions, notre milieu de travail ou encore avec les jeunes, durant le souper. Les grands-parents peuvent également mettre l’épaule à la roue. Les JPS agissent vraiment comme une vague de soutien envers les jeunes. »